A Sorrento si presenta “La maledizione dell’acciaio” con Oreste Ciccariello, Gigi e Ross

Domenica 21 luglio, ore 21, a Villa Fiorentino, si terrà la presentazione del libro “La maledizione dell’acciaio”, scritto da Oreste Ciccariello da un’idea del duo Gigi e Ross (tutti e tre ospiti della serata) con prefazione del magistrato antimafia Catello Maresca ed edito da Rogiosi.

L’incontro, moderato dal giornalista Luigi D’Alise, segna il secondo appuntamento con “Letture in Villa”, un format a cura di Marco Palmieri, con la collaborazione delle associazioni Amiche del Museo Correale e Fratelli Di Versi e della Libreria Tasso, ed organizzato nell’ambito della rassegna Summertime 2019, promossa da Comune di Sorrento e Fondazione Sorrento.

“La maledizione dell’acciaio” è una storia di supereroi in stile Marvel, con un cattivo terrificante, l’ex Italsider di Bagnoli, che da 25 anni attende la bonifica e il cui destino, solo in questi giorni, sembra essere ad una svolta, con l’annuncio del dissequestro delle aree e l’avvio dei lavori entro due anni, la cui ultimazione è prevista per gli inizi del 2024.

Ad impreziosire la serata, sarà la voce di Miriam Rigione, che interpreterà due brani citati nelle pagine del libro.