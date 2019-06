Sorrento, sabato appuntamento con il festival del Folklore 2019

Sorrento. Tutto pronto per la VI edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dall’associazione Sorrento Folk in collaborazione con la Blue Diamond Events. L’evento si terrà sabato 29 giugno e la sfilata partirà alle 19:45 da Piazza Lauro, dove tantissimi ballerini in costumi folk provenienti da diversi paesi d’Europa, si uniranno ai ballerini di tarantella verso il palco in Piazza Veniero, dove si svolgerà lo spettacolo vero e proprio.

Il tema della serata sarà il recupero delle tradizioni della Costiera sorrentina e la presentatrice della serata sarà Gloria Zanin, miss Italia 1992, da sempre ammiratrice del costume sorrentino.

Alla fine della torta sono previsti festeggiamenti con tanto di taglio della torta. Non mancate!