Sorrento, sabato al Teatro Tasso il convegno “L’alfabeto del mondo. Il sistema periodico tra scienza e letteratura”

Nella giornata di domani, sabato 25 maggio, si terrà presso il Teatro Tasso di Sorrento il convegno dal titolo “L’alfabeto del mondo. Il sistema periodico tra scienza e letteratura”. Ricordiamo che l’UNESCO ha proclamato il 2019 Anno Internazionale della Tavola Periodica e in occasione delle celebrazioni dell’evento, dei 150 anni della tavola periodica di Mendeleev e dei 100 anni dalla nascita di Primo Levi, il Liceo Salvemini ha deciso di promuovere tale iniziativa. Saranno presenti all’evento, che partirà alle ore 10, oltre al sindaco Cuomo, l’assessore alla cultura Maria Teresa De Angelis, Patrizia Fiorentino, d.s. del Liceo Salvemini e i relatori Patrizia Marotta e Gennaro Avitabile docenti del Liceo, nonché il docente dell’università Parthenope Raffaele Cioffi.

Ricordiamo che “Il sistema periodico” è il quinto libro pubblicato da Primo Levi. Si tratta di una raccolta di racconti edita nel 1975. Ognuno dei 21 racconti porta il nome di un elemento della tavola periodica ed è ad esso in qualche modo collegato. I temi sono numerosi, incentrati sulla vita professionale di chimico e contenuti in una cornice autobiografica. Dai primi esperimenti ai primi impieghi, dalle esperienze di vita nei lager nazisti ai racconti – veri o di fantasia – legati al mestiere di chimico: la vita dell’autore vista attraverso il caleidoscopio della chimica. Il 19 ottobre 2006 la Royal Institution del Regno Unito scelse quest’opera come il miglior libro di scienza mai scritto.