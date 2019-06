Sorrento. Sabato 8 giugno all’Hotel Continental incontro con la scrittrice Elena D’Ambrogio sul tema: “Quando una donna”

Incontri Tassiani a Sorrento. Sabato 8 giugno 2019 alle ore 18.00 conferenza della scrittrice torinese Elena D’Ambrogio sul tema: “Quando una donna”.

L’incontro avrà inizio con i saluti di benvenuto dal presidente dell’Istituto Tassiano Luciano Russo e del giornalista Gigione Maresca, nostro redattore.

Presenta la poetessa stabiese Annamaria Farricelli.

L’Evento si terrà presso la sala Dickens del noto ed accogliente Hotel Continental, in piazza della Vittoria in Sorrento.

Un appuntamento di grande valore culturale dall’innegabile fascino umano. Un invito a guardare alle radici del nostro passato per “… continuare quel senso istintivo della tradizione come voto, come missione, perché continuità è anche stabilità…!” , dal libro “Quando un uomo…” di Elena D’Ambrogio”.

Conosceremo come abbattere il ruolo stereotipato di rassegnazione e sudditanza delle donne.

Come il coraggio e la partecipazione attiva alla vita migliori autostima, conoscenza e consapevolezza del “sè” .

Elena D’Ambrogio ed Annamaria Farricelli emblema di “Crescita al femminile”.

Insieme per conoscere,comprendere, interrogarsi su come e perchè è importante “…sognare per progettare”

con Elena D’Ambrogio.

