Questa sera , martedì 9 luglio, tutti a Sorrento alle ore 18 per l’incontro pubblico per discutere della vicenda del Vallone dei mulini.

Subito dopo l’incontro alle ore 20 il flashmob per salvare il Vallone.

Lottiamo con forza per non far sia che il Vallone venga distrutto!

Tutti a Sorrento!

