Sorrento: Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant’Antonino dei Giardinieri

Tutto pronto per festeggiare le celebrazioni in onore di Sant’Antoninodei Giardinieri. È il secondo appuntamento dell’anno, dopo quello tradizionale del 14 febbraio, con i festeggiamenti per il patrono di Sorrento. Ieri sera la Basilica ha ospitato la cerimonia di intronizzazione dell’effigie del Santo con la celebrazione dei vespri. Questa sera, alle ore 18:30 sarà celebrata la messa con la partecipazione della Società operaia di mutuo soccorso.

Domani sera, alle 18:30, dopo la recita del Santo Rosario la statua di Sant’Antonino viene spostata presso la parrocchia del rione Santa Lucia con l’accoglienza da parte della comunità locale in piazza Ganci.

Poi domenica 5 maggio la Festa del Patrocinio di Sant’Antonino “dei Giardinieri”. Alle ore 19 il centro parrocchiale di Santa Lucia ospiterà la funzione liturgica. A seguire è in programma la processione per il ritorno della statua alla Basilica attraverso il seguente percorso: via Parsano, via degli Aranci, via Sersale, corso Italia, piazza Tasso, via De Maio e piazza Sant’Antonino per il rientro in Basilica. Prevista la partecipazione delle autorità civili e militari, delle confraternite e delle associazioni di categoria.

Le liturgie saranno animate dal coro della Basilica e da quello della parrocchia di Santa Lucia. Il programma è stato realizzato dal rettore della Basilica patronale, don Luigi Di Prisco e dal presidente del comitato per i festeggiamenti, cavaliere Antonino Stinga.