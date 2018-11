Sorrento pronti per Chocoland

Sorrento. La città del tasso pronta ad ospitare la seconda edizione di “Sorrento Chocoland”. Dopo il successo dello scorso anno, Piazza Veniero e Corso Italia diventeranno, infatti, la terra dei golosi da giovedì 22 a domenica 25 novembre 2018, coinvolgendo grandi e piccini nella fiera del cioccolato artigianale più importante del Sud Italia.

Dinamica e ricca, la seconda edizione di Chocoland si articolerà a Sorrento tra laboratori artigianali, show cooking, animazione per bambini, corsi, spettacoli e degustazioni di ogni tipo di cioccolato, anche per vegani, liquirizia, frutta essiccata e specialità locali, insieme alle mascotte Gennarino il Cremino e Titina la Pralina.

Gli Espositori

Provengono da tutta Italia le aziende presenti all’edizione sorrentina di Chocoland. Grande protagonista la Campania: tra gli altri, l’Antica Fabbrica di Cioccolato Gallucci Faibano dal 1890 e la Pasticceria Armando Scaturchio dal 1903, due marchi storici napoletani; l’Antica Cioccolateria Monaco di Caserta con i famosi choco-cuoppi e gli Antichi sapori dell’Irpinia della ditta Zuccardi con i suoi mustacciuoli e i taralli dolci. Dalla Toscana Le vie del cioccolato, da Viterbo l’azienda Piccole dolcezze, dalla Calabria la Cioccolateria Magna Grecia con le specialità al bergamotto, mentre dalla Sicilia non mancheranno cannoli, cassate e torroni. A dare un tocco di internazionalità ci sarà la Francia con i classici biscotti bretoni e le campane di cioccolato.

Show Cooking

Attesissimi gli show cooking a Villa Fiorentino dei mastri pasticceri della penisola sorrentina. Si inizia venerdì 23 novembre alle 17:30 con il panettone a cura di Antonio Gargiulo della pasticceria Pina di Sant’Agnello. Il giorno seguente alle 18:00 Antonio Cafiero della pasticceria Primavera di Sorrento presenterà una delle sue famose creazione a sorpresa. Il 25 novembre, invece, alle 11:00 del mattino la pasticceria Veneruso di Sorrento realizzerà la zeppola bollita, mentre alle 19:00 ci sarà Alberto Parascandolo della pasticceria Millestelle di Vico Equense a creare davanti agli occhi dei presenti l’aragostina al cioccolato.

Degustazioni Gratuite

Per i golosi di ogni età non mancheranno le degustazioni gratuite in Piazza Veniero. Tutti i giorni alle 16:00 presso lo stand Chocoland Store l’azienda Chirico offrirà torte al cioccolato, mentre alle 19:00 della sola giornata di venerdì 23 novembre presso lo stand Choccolativvù sarà invece possibile assaggiare il panettone.

Mostre, Corsi e Spettacoli

A Villa Fiorentino da non perdere è l’appuntamento “Archeo Dulcis”, la mostra di sculture realizzate in zucchero raffiguranti reperti archeologici di epoca romana, aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Dalle 10:00 alle 13:00 inoltre si terranno i corsi per bambini e adulti “Abc del cioccolato” del mastro pasticcere Antonio Vanacore. Piazza Veniero sarà un altro fulcro dell’intrattenimento goloso: venerdì alle 18:00, sabato alle 11:00 e domenica alle 12:00 e alle 18:00 spettacoli per bambini, mentre Sorrento Folk e Tarantella Sorrento allieteranno la serata del 23 novembre alle 21:00 e i Four Notes quella del 24 novembre sempre alle 21:00 con un viaggio musicale dagli anni ’40 ad oggi.

Il Seminario

Venerdì 23 novembre presso la Sala consiliare del Comune di Sorrento si terrà, inoltre, un seminario intitolato “Chocolate Day. Il cioccolato tra palato e salute” durante il quale interverranno il cardiologo Costantino Astarita sul tema “L’impatto del cioccolato sul sistema cardiovascolare”; lo specialista di medicina interna Gaetano Zuppetta su “Il cioccolato tra gusto e salute”; l’esperto di cacao e cioccolato, referente del gruppo Unigra Giuseppe Nobile sugli utilizzi del cacao; e il direttore della Gazzetta dei sapori nonché moderatore Roberto Esse. A seguire la presentazione del libro “Il mio sì al Signore” di Don Francesco Cristofaro.

L’evento, organizzato dall’associazione D2 eventi, è patrocinato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento. «Siamo contenti di ospitare per la seconda volta Chocoland nella nostra città – dichiara l’Assessore Massimo Coppola – Siamo sicuri che sarà un grande successo come lo scorso anno. Grazie al variegato format di Chocoland coinvolgeremo adulti e bambini, per un weekend all’insegna del cioccolato e del divertimento».

Con le dirette facebook di Cioccolativù condotte da Lino D’Angiò e con i live della web tv Netnapoli sarà, infine, possibile seguire l’iniziativa passo dopo passo.