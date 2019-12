Sorrento. Pronti per il Capodanno con ottima musica, fuochi pirotecnici e presepi

Un programma fitto di appuntamenti quello che attende tra il 31 dicembre e il primo gennaio, cittadini e ospiti di Sorrento, per il conto alla rovescia che saluterà l’arrivo del nuovo anno.

M’Illumino d’inverno, il contenitore invernale di eventi promossi dal Comune di Sorrento, propone per l’ultimo giorno del 2019, alle ore 11 e trenta, presso il Teatro Comunale Tasso, un concerto a cura della S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra diretta da Paolo Scibilia che eseguirà dei valzer.

Per i più piccoli, nel corso della giornata, spettacoli di burattini in piazza Torquato Tasso, a cura dei fratelli Mercurio, con l’intramontabile storia di Pulcinella, narrata e tramandata dal vasto repertorio della commedia napoletana.

Sempre in piazza Tasso, a partire delle ore 18, l’accensione del “Ciuccio di Fuoco”: protagonista una sagoma di ferro a forma di asino, sulla quale sono montati fuochi d’artificio che vengono fatti esplodere, tra gli applausi del pubblico e l’esibizione musicale della banda Piedigrotta Sorrentina, con la partecipazione dell’attore Marco Palmieri.

“Una tradizione, quella del ciuccio di fuoco, che ci riporta in epoche remote, quando i contadini davano fuoco a cumuli di fieno. Un rito pagano per con scacciare gli spiriti maligni – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Oggi l’appuntamento è diventato un’attrazione per centinaia di persone, che possono immergersi nel folclore della nostra terra, con un evento impreziosito dalle luminarie e dalle altre iniziative in programma”.

La festa, infatti, continua a partire dalle ore 23, con il Capodanno tra musica e balli. Sul palco allestito per l’occasione, a pochi metri dal gigantesco albero di Natale che illumina piazza Tasso, ci sarà il live show di Walter Ricci accompagnato dalla sua band e gli interventi di Emsi Gallo. Nello Simioli sarà l’ospite speciale della lunga notte che, allo scoccare dell’una, proporrà uno spettacolo di fuochi pirotecnici dal pontile del porto di Marina Piccola.

La musica sarà ancora protagonista l’1 gennaio, alle ore 17, nella Basilica di Sant’Antonino, con il concerto a cura della S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra. In serata, dalle ore 18 alle 20, sarà possibile visitare il presepe vivente in località Casarlano, con servizio di navette in partenza da viale Caruso e dal Parcheggio Terminal.