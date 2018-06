Sorrento. Presentato il cartellone dell’ “Estate Culturale 2018 al Bastione di Parsano”

Sei appuntamenti dedicati alla storia e alle tradizioni sorrentine, quelli promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sorrento, in collaborazione con il Centro di Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso e alle associazioni Peninsula Felix e Ars Scrivendi. Tutti gli incontro si svolgeranno, alle ore 20, presso i Bastioni di Parsano.

Si parte il 15 giugno con la presentazione del libro di Enzo Puglia, “Le sirene dell’Odissea da Omero a Capossela” a cura di Eduardo Federico, il 29 sarà la volta di Luigina de Vito e Rodolfo Izzo con “La basilica di S.Antonino e i suoi ex voto marinai”. Si prosegue il 13 luglio con Annunziata Berrino con “Sorrento e Tasso: alle origini di un’identità culturale e turistica”, il 20 luglio 2018 con Rosaria Perrella e “La Villa romana del Capo di Sorrento: scavi e studi recenti”, il 10 agosto con Vincenzo Astarita e “Che ti move, o omo… escursioni in Penisola Sorrentina, fra motivazioni e scenari naturali” e in data da definire, gli interventi di Flavio Russo e Donato Sarno su “La cinta muraria di Sorrento”.

“Abbiamo voluto organizzare con forza questo palinsesto culturale presso il Bastione di Parsano per creare un gemellaggio ideale tra la storia locale e il territorio”, commenta l’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis.

Per il consigliere comunale, Luigi Di Prisco “Questa iniziativa è volta a promuovere culturalmente un sito storico che è uno dei maggiori attrattori turistici della città di Sorrento”.