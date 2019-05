Sorrento presenta: Fumare, svapare o riscaldare il tabacco? Sigarette elettroniche e tradizionali a confronto.

È vero che le sigarette elettroniche non sono dannose? Si può smettere di fumare grazie ai farmaci? Inquina di più un motore diesel, un motore a benzina o una sigaretta? Quanto è nocivo il fumo passivo? In spiaggia ci sono rischi?

Saranno queste alcune delle principali domande al centro del convegno medico dal titolo “Fumare, svapare o riscaldare il tabacco? Sigarette elettroniche e tradizionali a confronto”, che si svolgerà a Sorrento, nei giorni venerdì 17 maggio, alle ore 17, e sabato 18 maggio, alle ore 9,30, presso la sede dell’Azienda autonoma di soggiorno.

Ospite d’eccezione dell’incontro, patrocinato dal Comune di Sorrento e organizzato dal dottor Giovanni Inciso (Allergologo e Pneumologo), sarà lo scienziato di fama mondiale Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerca farmacologica “Mario Negri” di Milano, farmacologo insignito delle massime onorificenze dalla comunità scientifica internazionale.

Al convegno, inoltre, interverranno i più importanti ricercatori del Centro antifumo del famoso Istituto nazionale dei tumori di Milano (INT): il responsabile della Pneumologia dott. Roberto Boffi, la dott.ssa Elena Munarini, psicologa psicoterapeuta, la dott.ssa Chiara Veronese, farmacologa, e il dottor Ario A. Ruprecht della Società Internazionale di Medici per l’Ambiente (ISDE) e del Laboratorio di Ricerche Ambientali dell’ INT.

I TEMI DEL CONVEGNO

Obiettivo del convegno è divulgare, attraverso gli interventi dei massimi esperti sui rischi e le patologie correlati al fumo, informazioni utili e dati scientifici sull’argomento. Durante l’incontro, inoltre, si parlerà dei danni provocati dalle sigarette elettroniche rispetto a quelle tradizionali e delle soluzioni efficaci per smettere di fumare.

Il primo appuntamento, venerdì 17, è rivolto ai cittadini e a tutti coloro interessati alla tematica.

Sabato 18, invece, sarà la giornata dedicata agli addetti ai lavori (medici, farmacisti, psicologi, infermieri, insegnanti) e si approfondiranno, tra gli altri, anche i temi legati all’interazione tra sigarette e farmaci antifumo.

Ad aprire entrambi gli appuntamenti sarà l’intervento del rinomato scienziato Silvio Garattini.

Nel corso del convegno, inoltre, saranno proiettati una serie di video e saranno presentati i risultati di due importanti ricerche dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano dal titolo “Esiste il fumo passivo sulle spiagge?” e “Chi inquina di più tra un motore a benzina, un motore diesel e una sigaretta?”.

“Ho organizzato questo convegno per far comprendere che il fumo, anche quello passivo, fa sempre male – spiega il dottor Giovanni Inciso, responsabile scientifico del convegno – ma anche per fare chiarezza sui farmaci antifumo e sulle sigarette elettroniche di vecchia e nuova generazione: sono uno strumento per smettere di fumare o un modo diverso di fumare?”.