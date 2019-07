Sorrento. Il politicamente corretto e la crisi dell’Occidente

Il “politicamente corretto” termine entrato nell’immaginario collettivo, ma da una breve indagine da me condotto presso conoscenti ed amici, evanescente nella sua declinazione. Cosa è “politicamente corretto?”, pensarla come la maggior parte della gente?, omologarsi al “così fan tutti?”, eliminare differenze, classi, sessi? Far parte del mondo come rappresentanti del regno animale con la stessa parità dei non pensanti? Come vedete sono solo alcuni degli interrogativi ai quali Eugenio Capozzi cercherà di dare risposta insieme con chi avrà il piacere d’intervenire a quest’ultimo incontro organizzato dall’Istituto “Torquato Tasso” di Sorrento.