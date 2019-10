Sorrento, in Piazza Lauro “La Protezione Civile in Piazza” con Radioemergency Terra delle Sirene

Sabato 13 ottobre, alle ore 10.00, in Piazza Lauro a Sorrento, si terrà la Mainfestazione “La Protezione Civile in Piazza”, organizzata da Radioemergency Terra delle Sirene in collaborazione con il Comandao Provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, la Croce Rossa comitato Napoli Sud ed i Volontari del Faito. Radioemergency potrà intervenire con un’interessante dimostrazione pratica sull’utilizzo delle radiocomunicazioni di emergenza via radio e via internet, in concomitanza con l’esposizione dei mezzi di emergenza dei Vigili del fuoco e Protezione civile; mentre la Croce rossa avvierà una dimostrazione di BLSD e alcune manovre per la disostruzione delle vie aeree.