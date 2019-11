A Sorrento e Piano di Sorrento, dal 22 al 24 novembre, il Forum Turismo e Cultura della Fondazione Biagio Agnes

Sta per iniziare la IV edizione del forum Turismo e Cultura della Fondazione Biagio Agnes e Scabec promosso dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con Scabec- Società Campana Beni Culturali chè si dividerà tra Sorrento e Piano di Sorrento Sorrento. La manifestazione si terrà da venerdì 22 a domenica 24 novembre e vedrà anche la premiazione della conduttrice Rai Elisa Isoardi e dello chef Antonino Montefusco. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Campania, del Comune di Sorrento, del Comune di Piano di Sorrento, di Federturismo Confindustria, di Federalberghi e Federalberghi Campania. Secondo gli ultimi dati diffusi da Coldiretti, negli ultimi tre anni un italiano su tre ha realizzato almeno un viaggio motivato dall’enogastronomia e uno su cinque ha scelto la meta in base al cibo. Il turista alla ricerca dei sapori è sempre più esperto, esigente e informato. L’offerta enogastronomica diventa, quindi, uno dei punti di forza del turismo ed offre la possibilità di creare nuovi posti di lavoro e nuove figure professionali. Il momento clou della manifestazione si avrà sabato 23 novembre alle ore 11.00 nella stupenda scenografia di Villa Fondi a Piano di Sorrento, con una tavola rotonda nella quale si parlerà di: “Gastronomia e territorio: un mix vincente per le vacanze”. All’incontro parteciperanno la Giornalista e scrittrice Isa Grassano, il Responsabile Relazioni esterne Consorzio del Parmigiano Reggiano e giornalista Fabrizio Raimondi, il, Dirigente Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) Roberto Rocca, la Giornalista freelance specializzata in food&beverage Manuela Soressi, la Professoressa Emerita di Microbiologia Agraria presso l’Università degli Studi di Milano e Presidente della Casa dell’Agricoltura Claudia Sorlini, laDocente dell’Università IUSVE di Venezia e di Verona e dell’Università di Parma Mariagrazia Villa, giornalista esperta di enogastronomia. A moderare l’incontro Monica Marangoni, Giornalista e conduttrice Rai. Ogni anno la Fondazione Biagio Agnes assegna un riconoscimento a personalità che si siano distinte per la capacità di sensibilizzare l’attenzione su tematiche legate al turismo e agli interessi culturali ad esso correlati e per aver stimolato e arricchito la conoscenza in una prospettiva di apertura alle varie tipologie, tangibili e intangibili, di patrimonio culturale. Al termine della tavola rotonda riceveranno il Premio Elisa Isoardi, conduttrice de “La Prova del cuoco”, per la sensibilità mostrata verso la divulgazione di una cultura enogastronomica come valore, attenta al benessere e alla sostenibilità e Antonino Montefusco, Executive Chef del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, già Stella Michelin nel 2017, per la ricerca costante dei sapori di una volta e la rielaborazione in chiave moderna, partendo da un’attenta analisi delle materie prime del territorio.