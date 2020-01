Sorrento. “Una passeggiata a Vico Equense”. Il 13 gennaio la presentazione del libro in Libreria Tasso

Dopo l’enorme successo riscosso alla presentazione presso il ristorante Pizza a Metro di Vico Equense, “Una passeggiata a Vico Equense” ora è riproposto presso la Libreria Tasso, dove si terrà la presentazione il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 19:30, con gli autori Valeria Bava, Antonio Vanacore e la Dott. Rossella Molisso.

Il testo pubblicato dalla nota casa editrice napoletana Guida Editori è un’atipica guida turistica della città, una vera e propria passeggiata intrisa di arte e archeologia ove però, il tutto è raccontato in modo semplice, utilizzando la forma romanzata per rendere la lettura piacevole e divulgativa. Una guida questa, che ha visto d’accordo l’intera città che nel testo viene esaltata per le sue bellezze e i suoi paesaggi naturali senza in alcun modo tralasciare l’aspetto turistico e commerciale del sito.