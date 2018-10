Sorrento è ottobre il programma del cinema Armida sempre al top da Una storia senza nome a The nun e il gusto di Basilico Il Cinema Teatro Armida, appena rinnovato, bellissimo teatro situato nel cuore di Sorrento, con tantissime novità e servizio di ristorazione con il nuovo ristorante “Basilico”, offre comodità e tutti i servizi per i propri clienti. E’ considerata una delle più belle ed eleganti sale della Campania . Il posto ideale per saggi, spettacoli e manifestazioni se si vuole fare davvero una bella figura nel salotto buono della città voluto da Mastellone.

All’interno del cinema troverete il ristorante/pizzeria “Basilico Italia ” , dove potrete assaporare le prelibatezze del menù dalla pizza di tutti tipi, a piatti più elaborati.

Qui di seguito nell’ordine gli ultimi spettacoli previsti in programmazione. La redazione non è responsabile per eventuali variazioni o cambi di programma vi consigliamo sempre di telefonare anche per prenotare

Per Informazioni 0818781470

Programmazione:

SALA: Sala 1 POSTI : 800 Una storia senza nome ORARI: 16.30 / 18.30 / 22.30

PREZZI: 7,00 Valeria (Micaela Ramazzotti), giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica (Laura Morante), e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann). Un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione (Renato Carpentieri), la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, “la storia senza nome” racconta infatti il misterioso furto, avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco.

Gli Incredibili 2 ORARI: 17.30 / 20.00 / 22.30

PREZZI: 7,00 La prima a scoprirlo a sue spese nel divertente corto animato Jack-Jack Attack è stata la baby-sitter Kari: l’ultimogenito della famiglia Parr non è affatto sprovvisto di super poteri come sospettava mamma Helen (voce originale di Holly Hunter) o come temeva papà Bob (voce originale di Craig T. Nelson). Quando non è incollato al seggiolone o confinato nel box giochi, il vivace neonato Jack-Jack gattona attraverso le pareti, lancia fiamme, scariche elettriche e potenti raggi laser dagli occhietti birbanti. Gli Incredibili 2 punta i riflettori sul bimbo mutaforma e le sue inesplorate abilità straordinarie, così imprevedibili da spiazzare persino l’invincibile Mr. Incredibile, nell’inedita veste di papà a tempo pieno alle prese con le estenuanti incombenze quotidiane. Sarà la moglie Elastigirl, questa volta, a uscire dal nido e trascinare l’intera famiglia in una nuova emozionante avventura. Flash, Violetta e l’amico Siberius (sempre che trovi la sua supertuta in tempo) uniranno le forze con i coniugi Parr per sventare il malefico piano ordito da un nuovo, terribile nemico. Intanto l’azione riprenderà esattamente dal punto in cui l’abbiamo lasciata: “Guardatevi-dal-Minatore!”.