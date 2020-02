Sorrento. Il Museo Correale ospita il romanzo “L’uomo che salvò la bellezza”

Sabato 22 febbraio, alle ore 17, al Museo Correale Terranova di Sorrento, Francesco Pinto presenta il suo ultimo romanzo dal titolo “L’uomo che salvò la bellezza”, edito da HarperCollins.

Organizzato dall’associazione Le Amiche del Museo Correale e dalla Libreria Tasso, l’incontro sarà moderato dal giornalista Luigi D’Alise, ed introdotto dalla presidente del sodalizio, Margherita Liccardi.

Protagonista del libro, ispirato ad una storia vera, è Rodolfo Siviero, uno dei “momunents men”, esperti d’arte che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato migliaia di capolavori dalle mani dei nazisti. Ha poco più di vent’anni quando viene avvicinato da un funzionario del Partito Fascista. La richiesta che gli arriva è del tutto inattesa. Dovrà andare a Erfurt, nel cuore della Germania nazista, per raccogliere informazioni sul nuovo alleato. Dovrà diventare una spia. In Germania troverà molte cose. Una nazione ottenebrata dai deliri di potenza di un dittatore. Una donna, Emma, bellissima e misteriosa, con cui intreccerà una grande e difficile storia d’amore. L’orrore del campo di prigionia di Buchenwald. E scoprirà che Goebbels e Hitler intendono saccheggiare le città d’arte italiane, col beneplacito di politici compiacenti, per creare un grande museo del Terzo Reich. Cinque anni dopo, durante la guerra, a Firenze, Siviero è il leader di una squadra che, tra travestimenti, scontri armati e rocambolesche fughe, impedirà ai nazisti di saccheggiare il patrimonio artistico italiano.