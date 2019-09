Sorrento, Massimiliano Gallo racconta l’amore con poesie, canzoni e testi

Si chiama “Notte d’amore”, scritto e interpretato da Massimiliano Gallo ed è un recital, un percorso fatto di poesie, canzoni e testi che citano l’amore.

In scena con lui, giovedì 12 settembre, alle ore 21, al chiostro di San Francesco a Sorrento, con ingresso libero, ci saranno artisti come Pina Giarmanà, Marco Palmieri, Shalana Santana e Arduino Speranza e i musicisti Mimmo Napolitano, al piano e Davide Costagliola al contrabbasso. Viviani, Di Giacomo, De Filippo, Titò, Gragnaniello, Cammariere, sono solo alcuni degli autori che racconteranno l’amore. Un percorso fatto insieme al pubblico, che sarà piacevolmente coinvolto. Un motivo in più per riflettere sulla vita e sulle dinamiche che spesso ci confondono e ci travolgono. Una serata da trascorrere insieme, prima di chiudere una lunga estate di appuntamenti promossi dal Comune di Sorrento per cittadini ed ospiti.