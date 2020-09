Sorrento. Marcel Proust all’Istituto Tasso

Nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate dall’Istituto di Cultura Tasso , presieduto da Luciano Russo, il prossimo incontro sarà mercoledi 9 settembre 2020 alle ore 18.00 presso la sala Dikens dell’Hotel Continental, con la prof Valeria Sperti , che parlerà di Marcel Proust e amore e gelosia. A moderare l’incontro Eleonora Di Maio.

Riportiamo una delle dispense della professoressa Valeria Sperti che mette a disposizione degli studenti e appassionati per il corso di Letteratura Francese presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Passi da Marcel Proust, La Ricerca del tempo perduto,

1) I Guermantes

“Ero desolato di non aver salutato Saint-Loup, ma partii ugualmente, poiché il mio unico pensiero

era ritornare dalla nonna: fino a quel giorno, in quella cittadina, quando pensavo a quel che faceva

da sola la nonna, me la figuravo tale e quale era con me, ma sopprimendomi, senza tener conto

degli effetti che quella soppressione aveva su di lei; ora, dovevo liberarmi al più presto, tra le sue

braccia, del fantasma, insospettato finora ed evocato improvvisamente dalla sua voce, di una

nonna realmente separata da me, rassegnata e, cosa che non le avevo ancora conosciuto, anziana,

e che aveva appena ricevuto una mia lettera nell’appartamento vuoto dove avevo già immaginato

la mamma quando ero partito per Balbec.

Ahimè, proprio quel fantasma vidi quando, entrato in salotto senza che la nonna fosse stata

avvertita del mio ritorno, la trovai che leggeva. Ero là, o piuttosto non ero ancora là visto che lei

non lo sapeva e, come una donna sorpresa mentre è intenta a un qualche lavoro che nasconderà

se qualcuno entra, si era abbandonata a pensieri di cui non aveva mai fatto mostra in mia

presenza. Di me — per quel privilegio effimero in virtù del quale abbiamo, nel breve istante del

ritorno, la facoltà di assistere bruscamente alla nostra assenza — non c’era là che il testimone,

l’osservatore, in cappello e cappotto da viaggio, l’estraneo che non è di casa, il fotografo che viene

a prendere un’istantanea di luoghi che non si rivedranno più. Quel che, meccanicamente, si creò in

quell’attimo ai miei occhi quando intravidi la nonna, fu per l’appunto una fotografia. Non vediamo

mai le persone care se non nel sistema animato, il movimento perpetuo della nostra incessante

tenerezza, la quale, prima di lasciare che le immagini che il loro viso ci presenta ci raggiungano, le

prende nel suo turbine, le proietta sull’idea che di esse ci facciamo da sempre, le fa aderire ad

essa, coincidere con essa. Come avrei potuto, dal momento che la fronte, le guance della nonna

significavano per me quanto c’era di più delicato e permanente nel suo spirito, come avrei potuto,

dato che ogni sguardo abituale è una negromanzia, e ogni viso amato lo specchio del passato,

omettere ciò che in lei si era appesantito, era cambiato, allorché, perfino negli spettacoli più

indifferenti della vita, il nostro occhio, incaricato del pensiero, trascura, come in una tragedia

classica, tutte quelle immagini che non concorrono all’azione e trattiene solo quelle che possono

renderne intelligibile lo scopo? Ma se al posto del nostro occhio ci fosse un obiettivo puramente

materiale, una lastra fotografica a guardare, allora quel che vedremo, per esempio nel cortile

dell’Institut, invece dell’uscita di un accademico che vuol chiamare una carrozza, sarà la sua

titubanza, le sue precauzioni per non cadere all’indietro, la parabola della sua caduta, come se

fosse ubriaco o se il suolo fosse coperto da uno strato di ghiaccio. Questo accade quando qualche

crudele astuzia del caso impedisce alla nostra intelligente e pietosa tenerezza di accorrere in

tempo per nascondere ai nostri occhi ciò che non devono mai contemplare, allorché essi la

anticipano e, giunti per primi sul posto e lasciati a se stessi, funzionano meccanicamente a guisa di

pellicole, e ci mostrano, invece dell’essere amato che non esiste più da tempo ma la cui morte

quella tenerezza non aveva mai voluto ci fosse rivelata, l’essere nuovo che cento volte al giorno

essa rivestiva di una cara e bugiarda sembianza. E, come un malato che, non essendosi guardato

da molto tempo e figurandosi in ogni momento il viso che non vede secondo l’immagine ideale che

egli ha di sé nel proprio pensiero, indietreggia scorgendo in uno specchio, in mezzo a un volto

arido e deserto, la sporgenza obliqua e rosea di un naso gigantesco come una piramide d’Egitto, io,

per cui la nonna era ancora un me stesso, io che non l’avevo mai vista se non nella mia anima,

sempre allo stesso posto occupato in passato, attraverso la trasparenza dei ricordi contigui e

sovrapposti, tutt’a un tratto, nel nostro salotto che faceva parte del mondo nuovo, quello del

Tempo, quello in cui vivono gli estranei di cui si dice che «invecchiano bene», per la prima volta e

solo per un istante giacché l’immagine si dissolse subito, scorsi sul canapè, sotto la lampada, rossa,

pesante e volgare, malata, distratta, mentre faceva vagare su un libro degli occhi un po’ folli, una

vecchia prostrata che non conoscevo.”

2) Un amore di Swann, Dalla parte di Swann

“Comunque sia, e forse perché la pienezza d’impressioni che provava da qualche tempo, benché

gli fosse venuta piuttosto con l’amore della musica, gli aveva arricchito anche il gusto per la

pittura, quella volta fu più profondo (e doveva esercitare su Swann un influsso durevole) il piacere

che provò in quel momento nel constatare la rassomiglianza di Odette con la Sefora di quel Sandro

di Mariano al quale non si dà più volentieri il soprannome di Botticelli da quando, invece della vera

opera del pittore, evoca l’idea scipita e falsa che se ne è divulgata. Non stimò più il volto di Odette

in base alla migliore o peggiore qualità delle guance e alla dolcezza meramente carnale che

supponeva di dover trovare toccandole con le labbra se mai avesse osato baciarla, ma come una

matassa di linee sottili e belle che i suoi sguardi dipanarono seguendo la curva del loro

avvolgimento, congiungendo la cadenza della nuca all’effusione dei capelli e alla flessione delle

palpebre, come in un ritratto di lei nel quale il suo tipo diventava intelligibile e chiaro.

La guardava; un frammento dell’affresco le appariva nella faccia e nel corpo, e sempre, da allora,

cercò di ritrovarlo, sia che stesse accanto a Odette, sia che soltanto la pensasse; e benché senza

dubbio al capolavoro fiorentino ci tenesse solo perché lo ritrovava in lei, tuttavia questa

rassomiglianza conferiva bellezza anche a lei, la rendeva più preziosa. Swann si rimproverò di

avere misconosciuto il pregio di un essere che al grande Sandro sarebbe parso adorabile, e si

compiacque che il piacere che provava a vedere Odette trovasse giustificazione nella propria

cultura estetica. Si disse che associando il pensiero di Odette ai propri sogni di felicità non si era

rassegnato a un ripiego imperfetto come aveva creduto fin qui, poiché ella accontentava in lui, i

gusti d’arte più raffinati. Dimenticava che non per questo Odette si conformava di più alla donna

secondo il suo desiderio, poiché il desiderio gli si era sempre orientato precisamente in direzione

contraria ai gusti estetici. La parola, «opera fiorentina» rese un gran servigio a Swann. Come un

titolo abilitante, gli permise di far penetrare l’immagine di Odette in un mondo di sogni dove finora

non aveva avuto accesso e dove s’imbevve di nobiltà. E mentre la visione meramente corporea che

aveva avuto di quella donna indeboliva il suo amore, rinnovandogli continuamente i dubbi sulla

qualità del suo viso, del corpo, di tutta la sua bellezza, i dubbi furono distrutti, l’amore reso sicuro

quando invece ebbe per base i dati di un’estetica certa; senza contare che il bacio e il possesso,

che sembravano naturali e mediocri se gli erano accordati da una carne sciupata, venendo a

coronare l’adorazione per un oggetto da museo gli parvero essere soprannaturali e deliziosi.

E quando era tentato di rimpiangere di non far altro da mesi che vedere Odette, si diceva che era

giusto dedicare gran parte del tempo a un capolavoro inestimabile, colato una volta tanto in una

materia diversa e particolarmente gustosa, in un esemplare rarissimo che egli contemplava talora

con l’umiltà, la spiritualità e il disinteresse di un artista, talora con l’orgoglio e la sensualità di un

collezionista.

Sul suo tavolo di lavoro, come una fotografia di Odette, mise una riproduzione della figlia di Jetro.

Ammirava i grandi occhi, il viso delicato che lasciava indovinare la pelle imperfetta, i boccoli

meravigliosi dei capelli lungo le guance estenuate; e adattando all’idea di una donna viva ciò che

finora aveva trovato bello in sede estetica, lo trasformava in meriti fisici che si compiaceva di

trovare riuniti in un essere da poter possedere. Quella vaga simpatia che ci spinge verso un

capolavoro mentre lo stiamo osservando, adesso che conosceva l’originale in carne ed ossa della

figlia di Jetro diventava un desiderio che da allora in poi supplì a quello che il corpo di Odette da

principio non gli aveva ispirato. Quando aveva osservato a lungo quel Botticelli, pensava al suo

personale Botticelli che trovava ancora più bello, e avvicinando a sé la fotografia di Sefora gli

pareva di stringere Odette contro il cuore”.

3) La fuggitiva ossia Albertine scomparsa

“Parlava solo alla moglie, il resto dell’albergo sembrava non esistere per lui, ma nel momento in

cui un cameriere prendeva un ordine, e gli stava vicinissimo, alzava rapidamente gli occhi chiari e

lanciava su di lui un’occhiata che non durava più di due secondi, ma che nella sua limpida

trasparenza sembrava testimoniare di un genere di curiosità e di ricerche completamente diverso

da quella che avrebbe potuto animare qualunque altro cliente che avesse guardato, anche a lungo,

un fattorino o un commesso per fare su di lui delle osservazioni umoristiche o di altro genere da

comunicare poi ai suoi amici. Quell’occhiatina breve, disinteressata, mostrando che il cameriere lo

interessava di per se stesso, rivelava, a chi lo avesse osservato, che quell’eccellente marito,

quell’amante un tempo appassionato di Rachel aveva nella sua vita un altro piano, che gli

sembrava infinitamente più interessante di quello su cui si muoveva per dovere. Ma lo si vedeva

muoversi solo su quello. Già i suoi occhi erano ritornati su Gilberte, che non aveva visto nulla, le

presentava frettolosamente un amico e usciva “con lei a passeggio. Ma Aimé mi parlò allora di un

tempo molto più remoto, quello in cui avevo fatto la conoscenza di Saint-Loup, tramite la signora

di Villeparisis, in quella stessa Balbec.

«Ma sì, signore, mi disse, è arcinoto, è tanto tempo che lo so. Il primo anno che il signore è venuto

a Balbec, il signor marchese si rinchiuse in camera col lift, col pretesto di sviluppare delle fotografie

della signora, la nonna del signore. Il ragazzo voleva fare rimostranze, ci è costata una gran fatica

soffocare la cosa. E, ecco, signore, il signore si ricorda certo il giorno in cui è venuto a pranzare al

ristorante con il marchese di Saint-Loup e la sua amante, che al signor marchese serviva da

paravento. Il signore certo si ricorda che il signor marchese se ne andò col pretesto di essere in

preda a un accesso di collera. Certo non voglio dire che la signora avesse ragione. Gliene faceva

vedere di tutti i colori. Ma, quel giorno, non mi leveranno dalla testa la convinzione che la collera

del signor marchese fosse finta e che egli avesse bisogno di allontanare il signore e la signora.»

4) All’ombra delle giovani fanciulle in fiore

“Nel momento in cui Elstir mi chiamò per presentarmi ad Albertine, seduta un po’ più in là, finii

prima di mangiare una pasta al caffè, e chiesi con interesse a un vecchio signore che avevo appena

conosciuto, e a cui credetti di poter offrire la rosa che ammirava al mio occhiello, di darmi

particolari su certe fiere normanne. Non che la presentazione che seguì non mi abbia procurato

nessun piacere e non abbia rivestito ai miei occhi una certa gravità. In quanto al piacere,

naturalmente lo conobbi solo un po’ più tardi, quando, rientrato all’albergo, rimasto solo, fui

ritornato me stesso. Coi piaceri è come con le fotografie. Quel che si ottiene vicino all’essere

amato non è che un cliché negativo, lo si sviluppa dopo, ritornati a casa, quando si è ritrovata a

propria disposizione quella camera oscura interiore il cui ingresso è «vietato» finché si vede gente.

Se la conoscenza del piacere fu così ritardata per me di qualche ora, in compenso la gravità di

quella presentazione la sentii subito. Nel momento della presentazione, per quanto ci sentiamo

tutt’a un “tratto gratificati e in possesso di un «buono» valevole per piaceri futuri, che

rincorrevamo da settimane, comprendiamo bene che l’averlo ottenuto mette fine per noi non solo

a penose ricerche, il che non potrebbe che colmarci di gioia, ma anche all’esistenza di una certa

persona, quella che la nostra immaginazione aveva snaturata, che il nostro timore ansioso di non

poter mai essere conosciuti da lei aveva ingigantita. Nel momento in cui il nostro nome risuona

sulla bocca di chi ci presenta, soprattutto se questi lo accompagna, come fece Elstir, con commenti

lusinghieri — quel momento sacramentale, analogo a quello in cui in una fiaba il genio ordina a

qualcuno di essere improvvisamente un altro — colei che abbiamo desiderato avvicinare svanisce:

e come potrebbe restare simile a se stessa, visto che — per l’attenzione che la sconosciuta è

costretta a prestare al nostro nome e a manifestare alla nostra persona — negli occhi ieri situati

all’infinito (e che credevamo che i nostri, erranti, mal regolati, disperati, divergenti, non sarebbero

mai giunti a incontrare) lo sguardo cosciente, il pen “siero inconoscibile che cercavamo, vengono

miracolosamente, e molto semplicemente, sostituiti dalla nostra immagine dipinta come in fondo

a uno specchio sorridente? Se l’incarnazione di noi stessi in quel che ci sembrava più diverso è ciò

che modifica di più la persona a cui ci hanno presentato, la forma di quella persona resta ancora

piuttosto vaga; e possiamo chiederci se essa sarà dio, tavolo o catinella. ”

5) Un amore di Swann, Dalla parte di Swann

“ E difatti l’amore di Swann era arrivato allo stadio in cui il medico, e in certi casi il chirurgo più

audace, si chiedono se privare un malato del suo vizio o estirpargli il male sia ancora ragionevole o

addirittura possibile.

Certo, Swann non aveva piena coscienza dell’estensione del suo amore. Quando cercava di

misurarlo, gli accadeva talvolta di trovarlo diminuito, quasi ridotto a niente; per esempio, in certi

giorni “li ritornava alla mente il poco gusto, quasi il disgusto, che, prima di amare Odette, gli

avevano ispirato i suoi lineamenti espressivi, il suo colorito senza freschezza. «È un progresso

notevole davvero, si diceva il giorno dopo. Obiettivamente, ieri non provavo quasi nessun piacere

a stare a letto con lei; è curioso, la trovavo persino brutta.» E certamente era sincero, ma il suo

amore si estendeva molto di là delle regioni del desiderio fisico. Perfino la persona di Odette non vi

occupava più molto spazio. Quando il suo sguardo incontrava sul tavolo la fotografia di Odette, o

quando lei veniva a trovarlo, faceva fatica a identificare il volto di carne o di cartoncino col

turbamento doloroso e costante che abitava in lui. Si diceva quasi con stupore: «È lei», come se ci

mostrassero, all’improvviso, esteriorizzata davanti a noi, una delle nostre malattie, e non la

trovassimo per niente somigliante alla nostra sofferenza. «Lei», Swann tentava di chiedersi che

cosa fosse; giacché una somiglianza fra l’amore e la morte, più di quelle troppo vaghe che si

ripetono sempre, è di farci indagare più a fondo il mistero della “personalità per paura che la sua

realtà si dissolva. E quella malattia che era l’amore di Swann si era talmente moltiplicata, si era così

strettamente mescolata a tutte le abitudini e a tutti i gesti di lui, al suo pensiero, alla sua salute, al

suo sonno, alla sua vita, perfino a ciò che desiderava per dopo la morte, faceva ormai talmente un

tutt’uno con Swann, che non si sarebbe potuto strappargliela senza distruggere anche lui quasi per

intero: come si dice in chirurgia, il suo amore non era più operabile.”

6. Sodoma e Gomorra

“Risalivo direttamente nella mia camera. I miei pensieri erano abitualmente legati agli ultimi giorni

della malattia della nonna, alle sofferenze che rivivevo, accrescendole di quell’elemento, ancora

più difficile da sopportare della sofferenza stessa degli altri e alle quali viene aggiunto dalla nostra

crudele pietà; quando crediamo soltanto ricreare i dolori di un essere caro, la nostra pietà li

esagera; ma forse è lei nel vero, più che della coscienza che di quei dolori hanno coloro che li

soffrono, ed ai quali viene nascosta quella tristezza della loro vita, che la pietà vede, e di cui si

dispera. Tuttavia la mia pietà avrebbe, in un nuovo slancio, superato le sofferenze della nonna se

avessi saputo allora quello che ignorai a lungo, ossia che, alla vigilia della sua morte, in un

momento di coscienza e assicurandosi che non fossi presente, aveva preso la mano di mamma, e,

dopo avervi poggiato le labbra febbricitanti, le aveva detto: «Addio, figlia mia, addio per sempre».

E forse è anche per quel ricordo che mia madre non ha mai cessato di guardare così fissamente.

Poi mi ritornavano i dolci ricordi. Lei era mia nonna ed io suo nipote. Le espressioni del suo volto

sembravano scritte in una lingua che era fatta soltanto per me; era tutto nella mia vita, gli altri

esistevano solo relativamente a lei, al giudizio che mi avrebbe dato su di essi; ma no, i nostri

rapporti sono stati troppo fuggevoli per non essere stati accidentali. Lei non mi conosce più, non la

rivedrò mai. Non eravamo stati creati unicamente l’uno per l’altro, era una estranea. Di questa

straniera, stavo guardando la fotografia fatta da Saint-Loup. La mamma che aveva incontrato

Albertine, aveva insistito affinché la vedessi a causa delle cose gentili che le aveva detto sulla

nonna e su di me. Le avevo dunque dato appuntamento. Avvertii il direttore di farla aspet “tare nel

salone. Mi disse che la conosceva da molto tempo, lei e le sue amiche, molto prima che avessero

raggiunto l’«età della purezza», ma che rimproverava loro le cose che avevano detto sull’albergo.

«Si vede che non sono bene “illustrate” per parlare a quel modo. A meno che non siano state

calunniate.» Compresi facilmente che «purezza» stava per «pubertà». Aspettando l’ora di

incontrare Albertine, tenevo gli occhi fissi, come su di un disegno che si finisce per non vedere più

a forza di guardarlo, sulla fotografia che Saint-Loup aveva fatto, quando improvvisamente pensai

di nuovo: «È la nonna, io sono il nipote», come un ammalato di amnesia ritrova il proprio nome,

come un ammalato cambia di personalità. Françoise entrò per dirmi che Albertine era giunta e

vedendo la fotografia: «Povera signora, è proprio lei, ha perfino il suo neo sulla guancia; il giorno

in cui il marchese l’ha fotografata era stata molto ammalata, si era sentita male due volte.

“Soprattutto Françoise, mi aveva detto, non bisogna che mio nipote lo sappia.” E lo nascondeva

perfettamente, in società era sempre gaia. Quan “d’era sola, per esempio, trovavo che in certi

momenti sembrava avere lo spirito alquanto monotono. Ma questo passava presto. E poi mi disse

così: “Se mi capitasse mai qualche cosa, bisogna che abbia una mia fotografia. Non me ne sono

fatta mai una”. Allora mi mandò a dire al signor marchese, raccomandandogli di non raccontare al

signore che era stata lei a chiederlo, se poteva scattarle la fotografia. Ma quando sono ritornata

con la risposta affermativa, non ne voleva più sapere perché trovava di avere una faccia troppo

brutta. “È ancora peggio, mi disse, che nessuna fotografia.” Ma siccome non era stupida, finì per

acconciarsi così bene, mettendosi un grande cappello abbassato sugli occhi che non lasciava

scorgere nulla quando era in piena luce. Era molto soddisfatta della sua fotografia, perché in quel

momento non credeva che sarebbe ritornata a Balbec. ”

7) Dalla parte di Swann

“Quell’anno, quando, un po’ prima del solito, i miei genitori ebbero fissato la data del ritorno a

Parigi, la mattina della partenza, poiché per fotografarmi mi avevano fatto arricciare i capelli,

sistemato con cautela un cappello che non avevo ancora mai portato e fatto indossare un

cappottino di velluto, mia madre, dopo avermi cercato da per tutto, mi trovò in lacrime sul breve,

ripido sentiero, vicino a Tansonville, nell’atto di dire addio ai biancospini, mentre abbracciavo i

rami pungenti, e, come una principessa da tragedia a cui pesassero quei vani ornamenti, ingrato

verso la mano importuna che intrecciando tutti quei nodi aveva avuto cura di raccogliermi i capelli

sulla fronte125, calpestavo i miei bigodini strappati e il mio cappello nuovo. La mamma non si

commòsse alle mie lacrime, ma non potè trattenere un grido alla vista del cappello sfondato e del

cappotto da buttar via. Non l’udii: «Miei poveri, piccoli biancospini, dicevo piangendo, non voi,

certo, vorreste farmi del male, costringermi a partire. Voi, voi non m’avete mai fatto soffrire!

Perciò vi amerò sempre». E, asciugandomi le lacrime, promettevo loro che, quando fossi stato

grande, non avrei imitato la vita insensata degli altri uomini e, anche a Parigi, nei “voi, certo,

vorreste farmi del male, costringermi a partire. Voi, voi non m’avete mai fatto soffrire! Perciò vi

amerò sempre». E, asciugandomi le lacrime, promettevo loro che, quando fossi stato grande, non

avrei imitato la vita insensata degli altri uomini e, anche a Parigi, nei giorni di primavera, invece di

recarmi a far visite e ad ascoltare sciocchezze, sarei corso in campagna a vedere i primi

biancospini.”

8) Il tempo ritrovato

“A poco a poco, conservata dalla memoria, è la catena di tutte le espressioni imprecise, in cui nulla

resta di ciò che abbiamo realmente provato, a costituire per noi il nostro pensiero, la nostra vita, la

realtà, e non farebbe che riprodurre una simile menzogna un’arte cosiddetta «vissuta», semplice

come la vita, senza bellezza, doppione talmente noioso e inutile di ciò che i nostri occhi vedono e

la nostra intelligenza constata, da chiedersi dove, chi vi si dedica, trovi la scintilla gioiosa e motrice,

capace di spronarlo e di farlo progredire nella sua impresa. Al contrario, la grandezza dell’arte

autentica, quella che il signor di Norpois avrebbe chiamato un gioco da dilettante, stava tutta nel

ritrovare, nel cogliere nuovamente, nel farci conoscere questa realtà da cui viviamo lontani, da cui

sempre più ci discostiamo via via che acquista spessore e impermeabilità la conoscenza

convenzionale che le sostituiamo, questa realtà che rischieremmo di morire senza aver

conosciuto, e che è semplicemente la nostra vita.

La vera vita, la vita finalmente messa a nudo e chiarita, di conseguenza la sola vita pienamente

vissuta, è la letteratura. Vita che, in un certo senso, dimora in ogni istante in tutti gli uomini non

meno che nell’artista. Ma non la vedono, perché non cercano di far luce su di essa. E così il loro

passato è saturo d’innumerevoli negative che restano inutilizzate perché l’intelletto non le ha

«sviluppate». La nostra vita; e così la vita degli altri; giacché lo stile per lo scrittore, come il colore

per il pittore, è una questione non di tecnica ma di visione. È la rivelazione, che sarebbe

impossibile con mezzi diretti e coscienti, della differenza qualitativa con cui il mondo ci appare,

differenza che, se non ci fosse l’arte, resterebbe l’eterno segreto di ciascuno di noi. Soltanto grazie

all’arte possiamo uscire da noi stessi, sapere ciò che un altro vede di questo universo, che non

coincide con il nostro, e i cui paesaggi sarebbero rimasti per noi sconosciuti quanto quelli che

potrebbero esserci sulla luna. Grazie all’arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, lo vediamo

moltiplicarsi, e quanti più sono gli artisti originali, tanti più mondi abbiamo a disposizione, diversi

gli uni dagli altri più di quelli che girano nell’infinito, e che, molti secoli dopo che si è estinto il

focolare da cui emanavano, si chiamassero Rembrandt o Vermeer, ci inviano ancora il loro

caratteristico raggio di luce.

Questo lavoro dell’artista, dedito a scorgere sotto la materia, sotto l’esperienza, sotto le parole

qualcosa di diverso, è precisamente il lavoro opposto a quello che, istante dopo istante, quando

viviamo sviati da noi stessi, l’orgoglio, la passione, l’intelligenza, e anche l’abitudine compiono in

noi, allorché accumulano sopra le nostre vere impressioni, per nascondercele interamente, le

nomenclature, gli scopi pratici che chiamiamo falsamente vita. Insomma, quest’arte così

complicata è davvero la sola arte viva. Essa sola esprime per gli altri e indica a noi stessi la nostra

vita, quella vita che non può essere «osservata», e di cui le parvenze che osserviamo hanno

bisogno di essere tradotte e spesso lette a rovescio, e faticosamente decifrate. Il lavoro compiuto

in noi dall’amor proprio, dalla passione, dallo spirito d’imitazione, dall’intelligenza astratta, dalle

abitudini, questo lavoro l’arte lo dissiperà, e ci farà intraprendere un cammino a ritroso, ci farà

tornare alle profondità, ove ciò che è realmente esistito giace a noi ignoto.”

Passi di: Marcel Proust. “Alla ricerca del tempo perduto”. iBooks. […]”