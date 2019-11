SORRENTO IL MAESTRO BRUNO CANINO ALL’EXCELSIOR VITTORIA

Sabato 9 novembre, ore 19.00, Sorrento – Grand Hotel Excelsior Vittoria,Concerto Straordinario del maestro BRUNO CANINO pianista. Raffinate, sempre più raffinate le cose del Gran Hotel Excelsior Vittoria, e di Paolo Scibilia, direttore artistico e manager fondatore della Società dei Concerti di Sorrento. Avere a Sorrento uno dei più grandi rappresentanti della storia del pianismo e camerismo italiano, qual’è il prof Canino, è un prestigio per la città e soprattutto per il coinvolgimento dei sensi di chi ascolterà il pregevole concerto.

BRUNO CANINO

pianista

Programma:

L. van Beethoven

Sonata Op. 13 n.8 in do minore (Patetica)

– Sonata op. 27 n. 2 (Chiaro di Luna)

P.I. Tchaikovsky

Tre Stagioni Op. 37a (Ottobre – Novembre –

Dicembre)

M. Ravel

Pavane pour une Infante défunte

Alborada del Gracioso

G. Gershwin

Tre Preludi

Al termine del concerto, cerimonia di conferimento al M° Canino del titolo di ” Socio Onorario” della Societa Concerti Sorrento

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

con formula facoltativa bar e/o ristorante “post concerto”

Info: events@exvitt.it

T. 0818777711

M. 339 503 2299

Evento straordinario organizzato da

“Grand Hotel Excelsior Vittoria”

“Progetto Piano”

“Società Concerti Sorrento”

Direzione e consulenza artistica:

Paolo Scibilia

​BRUNO CANINO BIOGRAFIA

Bruno Canino. Uno dei più rappresentativi pianisti e cameristi italiani. Nato a Napoli nel 1935, ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 24 anni; successivamente ha tenuto il corso di pianoforte e musica da camera sul Novecento al Conservatorio di Berna ed attualmente insegna all’Istituto Música de Cámara di Madrid. Come solista e pianista da camera ha suonato nelle principali sale da concerto e festivals in Europa, America, Australia, Asia. Da sessant’anni suona in duo pianistico con Antonio Ballista e ha fatto parte per trent’anni del Trio di Milano. Ha collaborato e collabora con illustri interpreti come Gazzelloni, Cathy Berberian, Accardo, Amoyal, Nicolet, Vittora Mullova, Itzhak Perlmann, Uto Ughi e con i Quartetti Amadeus, Borodin, Quartetto di Tokyo e altri. E’ stato dal 1999 al 2002 Direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia, essendosi dedicato particolarmente alla musica contemporanea: ha lavorato con Dallapiccola, Boulez, Berio, Ligeti, Maderna, Stockhausen, Bussotti. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chally, Sawallisch, Pappano con orchestre come la Filarmonica della Scala, Santa Cecilia, Berliner Philarmoniker, New York Philarmonic, Philadelphia Orchestra, Orchestre National de Paris. Numerose le sue registrazioni discografiche (Debussy, Casella, Mozart, Chabrier, Bach, ecc.) Ha tenuto masterclasses in Italia, Germania, Giappone, Spagna, e da trentacinque anni è invitato al Marlboro Music Festival nel Vermont. Al suo libro Vademecum del pianista da camera ha fatto seguito nel 2015 un libro dal titolo Senza Musica, sempre edito da Passigli.

