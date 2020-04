Sorrento. Il Liceo Salvemini non si ferma in tempo di coronaviurs: orientamento universitario online

Riprendono online le iniziative del Salvemini 2020 con una rinnovata versione della fiera dell’orientamento universitario “Meet Your Future”

Da lunedi 6 a sabato 18 aprile due intere settimane di incontri di mentoring a distanza offerti dagli ex studenti per supportare gli allievi dell’istituto sorrentino nel percorso di studio post-emergenza

L’emergenza nazionale in atto non ha fermato negli ideali le celebrazioni del “Salvemini 2020”, il 50esimo anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini al servizio dei giovani della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri.

La macchina organizzativa, dopo la sospensione nelle scorse settimane del programma in corso, ha infatti pensato di riconvertire attraverso gli strumenti telematici, per primo, l’appuntamento di “Meet Your Future”, la fiera dell’orientamento universitario ideata tre anni fa dall’Associazione Gli Ex del Liceo Salvemini.

A partire da lunedi 6 aprile e fino a sabato 18 aprile, per due intere settimane, gli ex allievi dell’Istituto sorrentino, oggi studenti universitari o professionisti affermati, incontreranno online gruppi di liceali impegnati a decidere del proprio futuro scolastico, ascoltandoli e supportandoli in una particolare congiuntura morale e sociale.

Gli appuntamenti di mentoring saranno gratuiti e si terranno in orario pomeridiano sulla piattaforma Google Meet già utilizzata, con successo, dalla scuola in queste settimane di didattica a distanza.

La rinnovata versione di Meet Your Future 4.0 metterà in contatto una squadra di 40 ex salveminiani con una platea di oltre 400 studenti attuali per un totale di 25 ambiti disciplinari universitari.

Gli aggiornamenti sull’anniversario e sul progetto sono disponibili sul sito internet www.salvemini2020.it o seguendo il profilo Instagram: @salvemini2020 e la pagina FB.

Salvemini 2020

Il progetto è stato promosso ed elaborato dall’Associazione Gli Ex del Liceo Salvemini, l’organizzazione che raccoglie tutti i diplomati del liceo sorrentino, e donato all’Istituzione Scolastica.

Il Salvemini 2020 non vuole essere un evento meramente commemorativo, ma anzi una fonte di ispirazione, rivolta a tutta la cittadinanza e agli studenti, per il rilancio culturale della costiera sorrentina attraverso un programma corposo di iniziative lungo tutto l’anno del cinquantennio, da gennaio 2020 a gennaio 2021.

I soggetti istituzionali interessati dal progetto sono stati i promotori del Comitato Organizzatore Salvemini 2020, un ente di diritto privato, composto da esponenti della scuola e delle professioni, costituito al fine di poter meglio programmare e gestire le celebrazioni ufficiali.