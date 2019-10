Sorrento. “La Società degli Adoloscenti

Un grande evento a favore degli adolescenti si terrà a Sorrento presso il Teatro Tasso, in Piazza Sant’Antonino, 1, sabato 19 ottobre 2019 dalle 9,00 alle 13,00, a cura della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA), presieduta dalla dottoressa Gabriella Pozzobon, e della Consulta Sanità del Comune di Sorrento, coordinata dal dottor Costantino Astarita, col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, retti da Maria Teresa De Angelis, e dell’Assessorato alle Pari Opportunità, retto da Rachele Palomba. Si tratta del Convegno scientifico “La Società degli adolescenti”, in cui i massimi esperti nazionali forniranno le “istruzioni per l’uso” per vivere al meglio le mille contraddizioni e sfide dell’età della transizione. La SIMA, che il Ministero della Salute ha inserito nell’elenco delle Società scientifiche abilitate a produrre linee guida cui i Medici e gli altri operatori sanitari dovranno attenersi nello svolgimento della propria attività, ha come mission il continuo miglioramento e aggiornamento delle conoscenze e competenze di chi a vario titolo si prende cura dell’adolescenza, intesa come quella fase della vita che va dalla comparsa dei primi segni di sviluppo puberale al raggiungimento del pieno e completo sviluppo fisico e psicologico tipico dell’età adulta. Ciò che rende necessaria l’esistenza di una Società che abbia competenze specifiche sull’adolescente è l’assoluta peculiarità di questa epoca della vita, una sorta di “terra di mezzo”, con bisogni di salute e psico-sociali suoi propri, che spesso non trovano adeguata possibilità di accoglienza e soluzione da parte di chi non sia adeguatamente formato, soprattutto a causa delle nuove sfide ed emergenze della società in cui si muovono i ragazzi. La Consulta Sanità del Comune è invece un organismo tecnico che affianca e supporta l’Amministrazione pubblica riguardo alle problematiche e decisioni riguardanti la salute del cittadino, e già ha dimostrato in diverse occasioni notevole sensibilità nei confronti di informazione, prevenzione e tutela della salute della comunità. Il Convegno di aggiornamento e formazione sarà ad ingresso gratuito per tutti, e rivolto sia ai sanitari (medici di varie discipline, psicologi, nutrizionisti, infermieri, fisioterapisti e terapisti della riabilitazione, logopedisti, tecnici, sociologi, pedagogisti) sia a dirigenti scolastici, docenti, educatori e scolaresche (scuole medie e superiori), sia alla cittadinanza tutta. La Giornata prevede brevi relazioni degli esperti con successivo ampio spazio alle domande, alla discussione e allo scambio di reciproci commenti con i partecipanti, ai quali sarà rilasciato attestato di partecipazione. Data l’importanza dell’evento informativo/formativo, diverse associazioni no-profit, tanto del territorio quanto nazionali, hanno concesso il loro patrocinio: Associazione scientifica farmacisti italiani (Asfi), Associazione psicologi Penisola sorrentina (Aspes), Associazione culturale Completamente, Associazione culturale Cypraea Onlus, Diamo vita ai giorni, Fidapa BPW Italy sez. Castellammare di Stabia, Fidapa BPW Italy sez. Penisola sorrentina, International Hinner Wheel Sorrento, Istituto di cultura Torquato Tasso, Accademia Calcio Sorrento, Amiche del Museo Correale, Leo-Club Sorrento, i due Lions Clubs di Castellammare di Stabia, Lions Club Penisola sorrentina, Rotary Club Roma Appia Antica, Rotary Club Sorrento, Ricomincio da me, SLAM Corsi e Formazione, Unitre Penisola sorrentina. Il programma prevede una prima parte dedicata agli aspetti clinici: delle modificazioni ormonali che caratterizzano l’adolescenza e della loro patologia parlerà il dottor Armando Grossi, Dirigente endocrinologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma e Consigliere nazionale SIMA, moderato dal “papà” dell’endocrinologia pediatrica in Campania, il dottor Salvatore Di Maio; la Presidente SIMA, Dirigente Pediatra del Dipartimento Materno-Infantile, Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’IRCCS Ospedale San Raffaele/Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Gabriella Pozzobon, parlerà dell’importanza dell’attività sportiva in adolescenza, moderata dal Presidente della Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), Giuseppe Di Mauro; della prevenzione in adolescenza attraverso dieta sana, integratori, probiotici, parlerà Carlo Alfaro, Dirigente Pediatra Ospedali Riuniti Stabiesi, Consigliere nazionale SIMA e membro Consulta Sanità Sorrento, moderato da Renato Vitiello, già Direttore UOC di Pediatria e Neonatologia dei PO di Boscotrecase e di Vico Equense. La seconda parte sarà invece dedicata alle tematiche psico-sociali, a partire dalla relazione, moderata dal dottor Luigi Tarallo, Direttore della UOC di Pediatria degli Ospedali Riuniti Sabiesi, dell’Avv. Giuseppe Fortunato, Roma, “Lo Scudo della Cybervittima”, con il contestuale lancio del “Difensore della Cybervittima”, un organismo costituito da SIMA, Civicrazia (rete di oltre quattromila associazioni impegnate assieme affinché il potere pubblico sia davvero al servizio del Cittadino) e Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani. L’Avv. Fortunato, Difensore Civico presso la Regione Campania, è stato componente del Garante per la protezione dei dati personali, Avvocato Capo del Settore legale e legislativo della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri in Palazzo Chigi e Direttore nei ruoli del Consiglio di Stato, ha coordinato più organismi internazionali di autorità pubbliche nel campo della tutela dei diritti (Laboratorio Privacy Sviluppo, Conferenza internazionale di 25 Autorità Garanti della privacy, The International Ombudsman, International ombudsman Counter), è avvocato presso l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica ed è specialista in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione ed in diritto del lavoro e relazioni industriali. Si prosegue poi con la relazione in videoconferenza, moderata dal dottor Luca De Franciscis, endocrinologo, “Cyber education: contesti, modelli, problemi”, a cura del Prof. Mario Caligiuri, Professore associato di Pedagogia della comunicazione all’Università della Calabria, dove dall’anno accademico 1996/97 insegna Comunicazione pubblica e nel biennio 2001/2003 è stato ricercatore temporaneo in Psicologia generale. Professore affidatario alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma, collabora con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (per la quale ha diretto il Corso di Eccellenza “Comunicare lo sviluppo”), ha tenuto seminari in numerose Università italiane, è Presidente della Fondazione “Italia Domani”, è stato coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale sulla Comunicazione Pubblica dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), Presidente del Centro Europeo sull’Etica dei Media e Direttore dell’Universitè d’Etè di Soveria Mannelli. Per la Rubbettino editore dirige le collane “Comunicazione pubblica” e “Intelligence e comunicazione” e ha la Delega alla Cultura ed ai Beni Culturali. Infine, la psichiatra e psicologa clinica Rosalba Trabalzini, Consigliere nazionale SIMA e direttore di Guidagenitori.it, parlerà della funzione degli influencer su emozioni e comportamenti degli adolescenti, moderata dal dottor Antonio Campa, già direttore della UOC Pediatria d’Urgenza dell’Ospedale Santobono e Presidente SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) Campania. I responsabili scientifici del Convegno sono Gabriella Pozzobon e Costantino Astarita, la segreteria scientifica e organizzativa è a cura di Carlo Alfaro e Luca De Franciscis.