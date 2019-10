Sorrento, la presentazione del libro “Il punto è nel cuore” alla Libreria Tasso

Attrice, autrice, regista. E tanto altro. Essere in grado di presentare Maria Grazia Grilli, autrice della raccolta di poesie “Il punto è nel cuore” – Franco Di Mauro Editore – vuol dire saper cogliere le tante sfaccettature che compongono la sua policromatica personalità e la sua sensibilità per le piccole cose. Sensibilità che, nel corso della sua vita e del suo percorso artistico, le ha permesso di confrontarsi con molteplici realtà, mettendosi alla prova con diversi ruoli e ottenendo straordinari apprezzamenti, specie in ambito teatrale, ma non solo. Nel suo curriculum anche cinema e piccolo schermo, sempre spinta da inarrestabile passione e da riconosciuto talento.

Tra i suoi impulsi creativi, non poteva mancare una raccolta di poesie, a metà tra un diario di viaggio e uno sfogo catartico: “Il punto è nel cuore”, pagina dopo pagina, mette insieme tante piccole e grandi riflessioni, legate tra loro dall’occhio sensibile dell’autrice. «Maria Grazia Grilli – si legge nella prefazione di Raffaella Bonsignori – crea una poesia colloquiale, comunicativa, autonoma nella forma e nel linguaggio; c’è un ardore cavalleresco in essa. L’anima è parcellizzata nei versi e vive senza strappi in un mondo di contrari, dove anche le parole semplici, i neologismi, la dialettalità entrano a comporre il puzzle della vita. Parla di rabbia e di paura, ma anche di amore, di rinascita, della fusione tra passato e presente che genera il futuro».

L’appuntamento è fissato a lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 19:30 presso la Libreria Tasso – Piazza Angelina Lauro, 18 – Sorrento.

La presentazione sarà a cura di Margherita Liccardi, mentre i versi della poetessa saranno affidati alla voce di Maria Fausto.

La cittadinanza tutta è invitata.