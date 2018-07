A Sorrento, la “East Riding Youth Orchestra e Youth Singers”

Questa sera, alle ore 20.30, al chiostro di San Francesco di Sorrento, con ingresso gratuito, si terrà il concerto della East Riding Youth Orchestra e Youth Singers. La formazione conta 60 giovani musicisti e cantanti, di età compresa tra 14 e 18 anni, che vengono scelti come i migliori musicisti studenti da un pool di 40 scuole nello splendido Yorkshire, una contea situata nel nord-est dell’Inghilterra. L’orchestra è diretta da Peter Walker e il coro è diretto da Elaine Dave. Ogni anno fanno un tour in Europa e recentemente hanno tenuto concerti con grande successo nella Valle della Loira in Francia, Parigi, Anversa, Bruges, Barcellona, ​​Berlino, Croazia, Svizzera e Cracovia.