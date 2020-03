Sorrento. L’8 marzo ingresso gratuito per le donne al Museo Correale

Il Museo Correale omaggia le donne in occasione della Festa delle Donna. Domenica 8 marzo, infatti, sarà garantito un ingresso omaggio a tutte coloro che visiteranno il Museo durante gli orari di apertura al pubblico di questa giornata festiva, cioè tra le ore 9:30 e le 13:30.

Un’iniziativa sulla scia di quella di San Valentino in cui il Museo ha incentivato la visita in coppia, unendo il concetto di arte al concetto di amore. Oggi invece, al centro è la figura femminile, vera musa ispiratrice di ogni espressione artistica. Simbolo di questa ricorrenza per il Museo Correale sono i profili fieri di donna dei busti che sorvegliano i piani dell’ex residenza estiva dei Correale, uniti dal bellissimo e panoramico scalone d’onore progettato dall’ingegnere Giovan Battista Nauclerio nel XVIII secolo.

Le collezioni esposte in ventiquattro sale espositive, distribuite sui quattro livelli dell’edificio, raccolgono secoli della storia sorrentina e non solo, custodite in quello che dalla sua inaugurazione (1924) è considerato il più bel museo di provincia d’Italia, nel pieno centro di Sorrento, e che Domenica 8 Marzo ha scelto di aprire le porte, gratuitamente, a tutte le donne.