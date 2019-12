Sorrento. Insieme verso il Natale con il concerto del 21 dicembre

“Insieme verso il Natale” è lo slogan scelto per il Concerto di Natale che si terra il 21 dicembre alle ore 19,30 presso la Chiesa della SS. Annunziata in Sorrento,le Corali Associazione Santa Maria del Lauro in Meta – Corale Nostra Signora di Lourdes in Sorrento e Coro S. Monica in Sorrento ci invitano a vivere l’attesa del Natale domandandoci e approfondendo il significato di quell’“insieme”, cioè il sentirsi e l’essere Chiesa.

Il testo di riferimento è ripreso dagli Atti degli Apostoli. “Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere, un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti, insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle loro case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”. (Atti 2,42-46).

Tutto ciò è frutto di un lavoro comune, ampliando e integrando le varie proposte musicali che ci offriranno separatamente, per poi esplodere in una unica sola realtà con i canti finali che saranno diretti dal M° Roberto Altieri,esprimendo un segno visibile dell’accorpamento di realtà che si dirigono verso la stessa meta.

Siamo Tutti invitati a prepararci al momento più bello ed il più atteso dell’anno.