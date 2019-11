Sorrento Innbufalito cena presentazione del libro “l’isola del tesoro” con Gaetano Amato

Sorrento. Un evento da non perdere . Presentazione del libro “l’isola del tesoro”

della serie Di Palma Investigazioni.

Presentazione del libro con l’autore Gaetano Amato, attore , scrittore, drammaturgo e regista italiano.

Intervista a cura di Tonino Scala

A seguire

Cena con percorso eno-gastronomico

– dal libro alla tavola –

eseguito da

Andrea Di Martino – Guest Chef

Maurizio Somma – House Chef

7 Novembre 2019 ore 20:00

Prenotazione obbligatoria

Gennaro Di Palma, sgangherato investigatore napoletano, è alla prese con un intricato caso di un presunto incidente d’auto, senza apparenti colpevoli, ma che ha causato la morte di un ragazzo. Mentre cerca delle tracce su questo caso, si imbatte in un mistero: un vecchio Libro, comprato su una bancarella, sembra contenere gli indizi di una caccia ad un antico tesoro dimenticato. E questo il terreno su cui si muove Gennaro Di Palma, un indagine e un mistero che diventeranno per lui un viaggio verso ciò che ha sempre avuto davanti, ma che non è mai riuscito a “vedere”. Un romanzo che altro non è che una dichiarazione d’amore per Napoli, una città che si può amare e odiare allo stesso tempo.