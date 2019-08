A Sorrento, incontro con la scrittrice Annella Prisco

Venerdì 30 agosto, alle ore 18.30, nella sala consiliare del Comune di Sorrento, Annella Prisco presenterà “Appuntamento in rosso” e “Girasoli al vento” editi da Guida Editori. L’incontro, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Sorrento e dalla Libreria Tasso, sarà moderato della scrittrice Francesca Battistella e vedrà l’intervento dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Sorrento, Rachele Palomba. “Appuntamento in rosso” è un romanzo in cui si fondono introspezione e percezioni occulte sullo sfondo di Napoli e dei suoi dintorni e che costituiscono il palcoscenico caldo e luminoso dove si svolge la vita di Irene, fino al finale denso di suspence nell’isola di Capri. “Girasoli al vento” nasce invece come omaggio alla memoria del padre, a quindici anni dalla sua scomparsa, e ripercorre pagine di vita vissuta accompagnate da note e riflessioni di costume, in particolare sul rapido cambiamento del modo di vivere, di sentire, di comunicare di questi ultimi anni.