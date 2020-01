Sorrento Incontra: Maldestro e i cantautori Lorenzo Girotti e Damiano vi attendono l’11 gennaio al Teatro Tasso

Dopo la pausa natalizia, la rassegna Sorrento Incontra prosegue sabato 11 gennaio, alle ore 21, al Teatro Comunale Tasso con un triplo appuntamento: l’esibizione di Maldestro (che esattamente un anno fa aveva scelto Sorrento per aprire il tour del suo disco di inediti intitolato “Mia madre odia tutti gli uomini”) e, a seguire, dei giovani cantautori Lorenzo Girotti e Damiano, tra influenze eterogenee, che spaziano da Coldplay, Ed Sheeran, James Bay fino ad arrivare a Jovanotti, Pino Daniele e Cesare Cremonini.

Il 2020 si apre dunque nel segno della valorizzazione di giovani emergenti che, al fianco di artisti di fama, possono avere l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico, come già avvenuto per tanti altri talenti per i quali il palco di Sorrento Incontra è divenuto trampolino di successi.

La rassegna multidisciplinare, che si avvale della direzione artistica del regista e coreografo Mvula Sungani, è promossa dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, ed è organizzata da Arealive e CRDL, chiuderà il sipario 18 gennaio (ore 19) con quattro ospiti: Francesco Di Bella, accompagnato da Fofò Bruno, il rapper Cyrus e la cantante rumeno-partenopea BamBi.