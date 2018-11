Sorrento: Inaugurazione delle Giornate di Cinema – Esibizione della U.S. Naval Forces Europe Band

Partiranno subito con un grande evento le Giornate Professionali di Cinema 2018. Alle 17,30 nella sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, a precedere il saluto dei Presidenti, si esibirà la U.S. NAVAL FORCES EUROPE BAND che, con un concerto delle più belle musiche da film, farà vivere a tutti gli accreditati presenti le magiche atmosfere del Grande Cinema.

La U.S. Naval Forces Europe / Allied Forces Band è un’organizzazione musicale multi-nazionale con sede a Napoli Capodichino, band ufficiale della Marina americana in Europa. Si esibisce in tutto il continente Europeo, in tutta l’Africa e in Asia occidentale. La band raggiunge un pubblico complessivo di oltre 60 milioni di persone in più di 35 paesi, grazie alle centinaia di performances che svolge ogni anno.

Prioritarie per la Band, organo militare sotto il diretto controllo operativo del Comando delle Forze navali statunitensi in Europa e Africa e della NATO del sud Europa, sono naturalmente le cerimonie militari ufficiali, i ricevimenti ufficiali ed altre occasioni in cui essa può essere utile a migliorare il benessere psico-fisico dei soldati degli Stati Uniti e delle Forze Alleate. La band spesso è anche coinvolta negli sforzi per migliorare le relazioni internazionali tra i paesi partner.

La band si esibisce. inoltre, in occasione di importanti manifestazioni civili e culturali, offrendo concerti di altissimo livello artistico nelle piazze e nei teatri, in Italia e all’estero. Le formazioni musicali sono numerose e diversificate e vanno dalla Wind Ensemble, di circa 45 elementi, alle formazioni di 4 elementi. I generi musicali che propongono spaziano dalla musica classica-sinfonica, tradizionale e moderna, al jazz, rock, pop, non ultima la musica etnica delle varie culture attraverso il mondo.

Il concerto inaugurale è solo il primo degli eventi in calendario per queste edizione delle Giornate.