Sorrento, Hong Kong e la Cina: venerdì l’intervento del Sindaco Giuseppe Cuomo

La protesta è nata in opposizione all’emendamento per l’estradizione da Hong Kong alla Cina. La legge è stata contestata dagli attivisti per i diritti civili di Hong Kong che hanno visto nel provvedimento la sospensione di fatto della separazione amministrativa e giuridica garantita dal “one country, two systems”. Le prime proteste sono iniziate alla fine di marzo ma solo nel mese di giugno la mobilitazione popolare ha raggiunto un livello imponente. I cortei del 9 giugno e del 16 giugno hanno visto la presenza rispettivamente di un milione e di un milione e quattrocentomila manifestanti, secondo fonti giornalistiche indipendenti, mentre le stime della polizia hanno registrato numeri sensibilmente più bassi. A seguito della mobilitazione la governatrice dell’ex colonia britannica Carrie Lam ha ufficialmente dichiarato la volontà di ritirare l’emendamento sull’estradizione, ammettendo parzialmente delle responsabilità personali nella gestione della vicenda. Le scuse della Lam sono state fermamente respinte dai manifestanti, che hanno richiesto un’indagine indipendente sulle violenze della polizia di Hong Kong e le dimissioni della stessa Lam.