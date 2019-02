Sorrento, grande evento sabato prossimo allo Spicy Club: arriva il rapper Rocco Hunt!

Grandissimo evento sabato prossimo, 16 febbraio. Allo Spicy Club Sorrento arriva, infatti, il rapper Rocco Hunt. Un evento presentato in esclusiva da Black In Town e che promette sicuramente di fare faville. L’evento partirà con la cena-spettacolo dalle ore 22, che prevede: antipasto, sformatino di patate con treccia e salame su fonduta di parmigiano; primo piatto, pennette alla Nerano; secondo piatto, roast beef con patate sabbiate; dolce, barattolino di Tiramisù. Il tutto preparato dall’Executive Chef Maurizio Elefante.

Come sappiamo, durante il periodo invernale lo Spicy si trasforma in “Club”. Ormai è certamente uno dei simboli della bella cittadina costiera. Un punto di riferimento e luogo di aggregazione che chiama ogni week end tantissimi giovani da più parti d’Italia per regalarsi una nottata di glamour ed eleganza.

La presenza di Rocco Hunt, rapper classe ’94, originario di Salerno, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2014 è un grande evento. Cresciuto nel quartiere Pastena di Salerno, all’età di 11 anni Rocco Hunt ha mosso i primi passi nel mondo dell’hip hop, e in seguito alla partecipazione a varie jam e gare di freestyle è arrivato nel 2010 a pubblicare il suo primo mixtape, A’ music è speranz, sotto l’etichetta Dint Recordz.

Nel 2011 ha pubblicato sotto la Honiro Label il mixtape Spiraglio di periferia, disco contenente collaborazioni con artisti come Clementino e ‘Ntò e che ha riscosso un buon successo nella scena hip hop underground italiana, soprattutto grazie al videoclip del brano O’ mar ‘e o’ sole (in collaborazione con Clementino).

