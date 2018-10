Sorrento grande evento della Cyprea di Celilia Coppola con Padre Ennio Staid “Torquemada il Grande Inquisitore”

Sabato 20 ottobre 2018, ore 17.30, nella Chiesa dei Servi di Maria via Sersale – Sorrento l’Associazione Culturale Cypraea onlus e la Congregazione dei Servi di Maria con il Patrocinio Morale del Comune di Sorrento presentano il libro

! QUE VIVA TORQUEMADA ! Il grande inquisitore

di Padre ENNIO STAID

Fondatore della Fraternità Domenicana di Agognate.

Salutano Giuseppe Cuomo Sindaco di Sorrento

S.E. Mons Francesco Alfano Arcivescovo Sorrento – Castellammare di Stabia, Diodato Morvillo Priore Congregazione dei Servi di Maria.

Intervengono e dialogano con l’autore Vincenzo Russo, Rosanna Zavarese Iaccarino, Don Pasquale Ercolano, modera Cecilia Coppola.

Per creare l’atmosfera del periodo nel quale visse Torquemada si eseguono musiche del XV sec. a cura di Domenico Sodano – Organo portativo e Arpa celtica e Gianluca Mercurio – Percussioni, artisti raffinati e appassionati studiosi conosciuti ed apprezzati per l’interpretazione della musica medievale e rinascimentale, che ne trasmetteranno la magia e la sacralità con gli antichi strumenti.

Un particolare ringraziamento a Daniela Denaro, Dirigente del Liceo artistico-musicale “F,Grandi” di Sorrento, per aver messo a disposizione i costumi d’epoca realizzati dagli stessi studenti.

Il Priore Diodato Morvillo spiega: “ Aver accolto la manifestazione entra nelle finalità della nostra Confraternita che promuove iniziative di questo genere e soprattutto in quanto esiste un rapporto di stima e grande amicizia con Padre Ennio conosciuto attraverso due cari amici Antonino Coppola e Antonio Parisi”.

Il professore Vincenzo Russo evidenzia quanto sia “ interessante la storia di quel periodo così tormentato e nello stesso tempo rinnovatore che prepara a considerare la convivenza pacifica delle religioni e delle fedi per affrontare la tolleranza e il rispetto della persona, soprattutto se si vuole allontanare l’ombra della guerra e sostituirla con il bene della Pace”.

La professoressa Rosanna Zavarese Iaccarino, alla quale l’autore affidò la correzione dell’opera nella prima stesura, fiducioso nelle sue capacità letterarie, afferma che “entrare nella storia del romanzo mi ha fortemente interessata per la quantità dei personaggi che animano la scena descritti con una particolare ed incisiva abilità che li caratterizzano a tal punto da materializzarli tramutando il libro in un vero palcoscenico di vita dove si alternano gioie e dolori”.

Il momento focale della manifestazione è il dialogo fra Don Pasquale e Padre Ennio legati da una profonda amicizia che aprirà nuove prospettive e interessanti riflessioni come spiega Cecilia Coppola, presidente dell’Associazione Culturale Cypraea ” in quanto l’autore si serve di un linguaggio misurato, scorrevole, chiaro e profetico, le parole diventano pennellate di colore che formano un dipinto dove bisogna soffermarsi e farsi avvincere e soprattutto vivere la Fede e quei valori profondi che inneggiano alla verità e aprono l’uomo a Dio e all’esercizio della carit

Un evento da non peredere consigliato da Positanonews