Sorrento. Gli istituti in Via Veneto aprono le porte per l’Open Day

Siamo in pieno periodo di Open Day ed anche l’Istituto Comprensivo Statale “Sorrento” apre le porte per farsi conoscere.

L’Open Day è suddiviso per gli istituti della Scuola dell’infanzia, Scuola secondaria di I grado e Scuola primaria per le classi in Via Vittorio Veneto e Via Marziale.

I giorni e gli orari di apertura per la Scuola dell’infanzia sono i seguenti: mercoledì 15 gennaio dalle ore 16:30 alle 18:30; mentre per quanto riguarda la Scuola secondaria di I grado, le porte saranno aperte mercoledì 15 gennaio dalle 14:30 alle 16:30 ed anche giovedì 16 dalle ore 10:00 alle 12:30. Infine, le scuole primarie in Via Veneto apriranno agli Open Day giovedì 16 gennaio dalle ore 14:00 alle 15:30.

Tutti i cittadini sono invitati in Via Vittorio Veneto e Via Marziale all’Istituto Comprensivo Statale per questi Open Day, nei giorni ed orari sopra citati.