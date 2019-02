Sorrento: Gli alunni partecipano allo “Spremuta Day” di Villa Fiorentino

SORRENTO.L’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, la Fondazione Sorrento e la condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, ripropongono la giornata dedicata alle arance bionde sorrentine dopo la prima edizione del 2017.L’iniziativa, denominata “Spremuta Day”, è in programma per martedì 26 febbraio, nel parco di Villa Fiorentino, a partire dalle ore 9, con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie degli istituti comprensivi “Torquato Tasso” e “Sorrento”, accompagnati dai loro insegnanti.

A guidarli alla conoscenza di uno dei più famosi e salutari prodotti del territorio, saranno i volontari dell’associazione di volontariato Slow Food, in un percorso ludico-educativo che si snoderà in tre momenti differenti: l’“Angolo Spremuta gara arancia fai da te”, con la partecipazione dei fratelli Persico dell’agriturismo Antico Casale dei Colli di San Pietro, che inviteranno i bambini a preparare da sé, con degli spremiagrumi manuali, il succo d’arancia; l’“Angolo Didattico” dove verranno illustrate dal biologo nutrizionista Luca Paladino, le caratteristiche nutrizionali e le proprietà benefiche; e l’“Angolo Slow Food Educa” a cura della nutrizionista Carmen Starace e di Pierluigi D’Apuzzo presidente di Adiconsum Penisola Sorrentina, i quali guideranno un gioco che introdurrà i piccoli alla conoscenza delle etichette, nello specifico dei succhi di arancia presenti in commercio presso la grande distribuzione.

“La difesa della salute, degli ambienti paesaggistici e delle piccole economie locali si realizza a tavola, educando il gusto dei più piccoli, imprimendo indelebilmente nella loro memoria sensoriale i sapori del territorio – dichiara Mauro Avino, presidente della Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri – Le nostre arance, oggi, a causa di un mercato globalizzato non hanno più una valenza economica significativa, rischiamo concretamente di perdere una tessera importante del nostro paesaggio, i piccoli sono la speranza”.

“Villa Fiorentino continua ad aprirsi alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani – interviene Gaetano Milano amministratore delegato della Fondazione Sorrento -. A questa manifestazione seguirà la Mostra delle Camelie, ed entrambi gli eventi rappresentano un momento di presentazione del nuovo progetto, in quanto l’intero fondo è in gran parte mantenuto a camelie ed agrumi. L’obiettivo per il 2019è la creazione di una sinergia tra i due momenti per farne un vero e proprio appuntamento in chiave “green”, nel rispetto della volontà dei testatori di Villa Fiorentino”.

“Con questa iniziativa – spiega il consigliere comunale Luigi Di Prisco – si intende promuovere la cultura del cibo sostenibile, dei prodotti locali e tradizionali, in quanto così facendo non solo si sostengono le produzioni tipiche della nostra terra, ma anche l’ambiente. Questo è il messaggio che intendiamo passare alle nuove generazione di sorrentini che parteciperanno all’evento: Una piccola rivoluzione ambientale la possiamo fare ogni giorno sulle nostre tavole sostenendo i prodotti locali”.

Al termine della manifestazione verranno distribuite ai bambini delle confezioni contenenti arance bionde sorrentine prodotte nell’agrumeto di Villa Fiorentino.