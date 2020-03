“Sorrento – Gioia di vivere” del pittore Vincenzo Stinga: dal 7 marzo nelle sale di Villa Fiorentino

La Fondazione Sorrento rende noto che sabato prossimo, 7 marzo, alle ore 18, a Villa Fiorentino si inaugura come previsto la mostra antologica del maestro sorrentino Vincenzo Stinga dal titolo “Sorrento – Gioia di vivere”. Tenendo conto dei contenuti del decreto firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nel quale si legge tra le altre disposizioni che “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, gli organizzatori hanno deciso di limitare l’appuntamento in programma sabato pomeriggio alla semplice apertura della mostra.

Per il resto si conferma che l’esposizione potrà essere visitata fino al 12 aprile 2020 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica fino alle 20. Ingresso gratuito.