Sorrento Forum Allianz per le famiglie

Sorrento – Stato-sociale e scoperture welfare delle famiglie, tutela del reddito, pensioni, salute ed autosufficienza, sono i temi al centro della quinta edizione del Forum Allianz in programma per lunedì 18 novembre, alle ore 18 e trenta, nelle sale di villa Fiorentino, in corso Italia 53, a Sorrento.

L’appuntamento, promosso da Valdemaro e Luigi Giardullo, dell’agenzia Allianz di Sorrento Centrale, vedrà la partecipazione in qualità di relatore di Luca Avogadro, consulente e formatore in ambito previdenziale.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato, attraverso un’analisi puntuale, il ruolo delle assicurazioni in un Paese come l’Italia che conta il record della popolazione più vecchia d’Europa, e dove il profondo cambiamento nella composizione delle famiglie implica la necessità di sostanziali mutamenti nell’offerta di welfare.

“Rispetto al generico “risparmiare per gli imprevisti” – spiega Avogadro – dedicare una parte della propria capacità di risparmio ad assicurazioni sui “rischi gravi”, può permettere ad una famiglia una serie di vantaggi che illustreremo nel corso del forum”.

La partecipazione è aperta a tutti e, al termine dell’evento, è previsto un dibattito con il pubblico sulle questioni affrontate.