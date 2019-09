Sorrento. Formazione per il primo soccorso, al via i corsi

Blsd per il primo soccorso e distruzione delle vie aeree. Due i corsi gratuiti che per tutto settembre sono stati organizzati dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sorrento.

Il primo prenderà il via sabato 7 settembre, a partire dalle ore 9, nell’aula consiliare del Comune di Sorrento.

“Ai volontari – spiega l’assessore Massimo Coppola – saranno trasferite le competenze necessarie a soccorrere soggetti colpiti da attacco cardiaco, mediante la rianimazione polmonare e la defibrillazione”.

L’altro corso, quello dedicato alla cosiddetta manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, si svolgerà il 28 settembre, sempre presso il Comune di Sorrento ed è divisa in due appuntamenti, Il primo, con inizio alle ore 9.30, è destinato agli operatori del settore turistico, l’altro, previsto per le ore 15, ri rivolge invece ad operatori del settore dei servizi educativi, scuole e genitori.

“Due importanti momenti di formazione per l’acquisizione di strumenti operativi di primo soccorso – aggiunge Coppola – Con una corretta formazione è possibile imparare a gestire questo tipo di emergenze: salvare una vita è possibile”.

Info e prenotazioni presso l’Informagiovani al numero 0818773510.