SORRENTO. FESTA DELLA BEATA VERGINE DI LOURDES

Percorso di preghiera dal 2 all’11 febbraio 2020, ogni sera prevede uno spunto di rifelssione diverso, stasera 5 febbraio il coro Akatistos della chiesa di Sant’Antonino.

Continua il nostro cammino serale, di incontro, di cura del nostro cuore, sulla spinta dell’entusiasmo di Maria

La chiave per il rilancio del nostro territorio,dice don Antonino Miniero, per renderlo più pronto a rispondere ai bisogni del cittadino è FARE RETE …

La nostra comunità sceglie, in occasione della sua festa parrocchiale, di aiutare l’associazione “Il Pellicano”, per l’acquisto di una barella rigida …

Fino all’11 febbraio puoi portare in parrocchia la tua donazione, esclusivamente per questo fine …