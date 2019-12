Sorrento. In esclusiva al Grand Hotel Excelsior vittoria il film-docuemtario “Pavarotti Genio Per Sempre”

Sorrento. In esclusiva al Grand Hotel Excelsior Vittoria la proiezione del film-Documentario “Pavarotti Genio Per Sempre”. Presentato alla 14ma Festa del Cinema di Roma, il documentario diretto da Ron Howard racconta la vita dell’indimenticabile Luciano Pavarotti con delle rare interviste a familiari e colleghi, materiale video inedito e un avanzatissimo audio Dolby Atmos. Le proiezioni avranno luogo il 28 e 29 dicembre, alle ore 16.30 e 19.00. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria. Per info: 081.87771111