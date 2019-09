Sorrento, ErasmusDays al Teatro Tasso con l’Istituto San Paolo

Il 10-11-12 ottobre 2019 sono tre giorni in cui in tutta Europa i riflettori sono puntati su Erasmus: sono gli #Erasmusdays, la campagna di celebrazione che valorizza i progetti, le esperienze, le opportunità, le storie, i risultati del programma europeo che in 32 anni, dal 1987 a oggi ha coinvolto quasi 10 milioni di persone, una grande comunità di cittadini europei che hanno vissuto un’esperienza che cambia la vita con nuove opportunità di apprendimento, sviluppo di competenze professionali, sociali e personali.

Il 10 ottobre anche Sorrento rientra nei Paesi europei in cui si terrà l’evento Erasmus+. Infatti, l’evento si terrà al Teatro Comunale Tasso di Sorrento con anche l’Istituto alberghiero San Paolo di Sorrento che collaborerà nella gestione del settore enogastronomico, offrendo ai partecipanti del convegno un ottimo rinfresco.

Di seguito il programma per la serata del 10 ottobre: