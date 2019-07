A Sorrento diventiamo tutti “Matti”! Nella Notte d’Arte, non perderti Alice in Wonderland

C’è un posto che non ha eguali sulla terra…

Questo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo !

Si dice che per sopravvivere qui, bisogna essere matti, come un Cappellaio… e per fortuna NOI LO SIAMO !

Tutti in Piazza Lauro ripartiamo dai bambini, ripartiamo dalle favole per viverne una tutti insieme. Alle 19.30, in occasione della Notte D’Arte che si terrà il 6 luglio a Sorrento, non perderti momenti magici con giochi, clown, spettacoli di magia, trampolieri, baby dance, palloncini e tanto altro. Una serata fuori dal comune, dove grandi e piccini potranno essere MATTI come il Cappellaio di Alice in Wonderland.

Non mancate!