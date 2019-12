Sorrento. Dal 5 dicembre parte Chocoland: ecco il programma

Sorrento – Il 5 dicembre inizierà la 3° edizione di “Sorrento Chocoland” che vede tra Corso Italia e Piazza Veniero dei laboratori, show cooking, animazione per bambini, degustazioni pregiate, mascotte e premi, fondersi al profumo della migliore cioccolateria esposta dagli oltre 20 stand provenienti dal Centro-Sud Italia. Tra gli espositori di quest’anno ci sarà anche l’Angelica che presenterà una delle tante attrazioni della fiera: “Buonisssima by l’Angelica”, un barattolo da mille kg di crema spalmabile che sarà esposto in un “selfie point”. Inoltre con una spesa minima di 15 euro, si riceverà un ticket per partecipare all’estrazione di fantastici premi.

Ecco il programma dell’evento:

Giovedì 5 dicembre

“A Christmas Carol” del Cartastorie

Venerdì 6 dicembre

“Magic Show” di Fofficino

Sabato 7 dicembre

Willy Wonka per le strade di Sorrento

Spettacolo Mario #Naps

Premiazione del “Prodotto natalizio più buono”

Premiazione della “Vetrina più bella”

Premio alla carriera al pasticciere Antonio Cafiero

Domenica 8 dicembre

Realizzazione dolce a 4 mani con i pasticcieri Antonio Cafiero e Mirco Della Vecchia