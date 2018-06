Sorrento. Conferenza AAIS (American Association for Italian Studies) presso il Sant’Anna Institute

Dal 14 al 17 giugno presso il Sant’Anna Institute di Sorrento si sta svolgendo la Conferenza annuale dell’American Association of Italian Studies/AAIS, la più grande associazione di Italian Studies del Nord America.

In occasione di questo evento sono giunti a Sorrento più di 500 docenti di cultura italiana attivi in diversi Paesi del mondo. Sono state organizzate più di 100 sessioni afferenti ai diversi ambiti degli studi di italianistica (letteratura, cinema, storia, politica, arti figurative…).

Nel corso della sessione plenaria (organizzata presso il Teatro Tasso in Sorrento il 15 giugno alle ore 18.45), il keynote speaker prof. John Foot (University of Bristol) terrà una lectio magistralis dal titolo “Revolution, Reform and Nostalgia. Reflections on Italy’s 1968 Fifty Years On”.

Il Sant’Anna Institute è attivo dal 1998 nell’organizzazione di programmi accademici accreditati (estivi e semestrali) rivolti a studenti universitari americani, in collaborazione con numerose e prestigiose Università degli Stati Uniti e del Canada. I Dipartimenti in cui opera sono: Italian Studies, Studi umanistici, Arte, Business Studies, Scienze Sociali e Naturali, senza trascurare i programmi di internship (stage) per crediti e i progetti di volontariato (service learning) a favore della comunità locale.

“La Conferenza AAIS – ci dice la Presidente del Sant’Anna, Cristiana Panicco – rafforza e conferma l’impegno dell’Istituto nel porsi come ponte tra il nostro territorio e gli Stati Uniti, organizzando a Sorrento iniziative accademiche di assoluta rilevanza a livello internazionale”.

L’Istituto vanta infatti una consolidata prassi nell’organizzazione di conferenze internazionali: solo pochi giorni fa è stata la volta della MSA (Mediterranean Studies Association), tenuta presso il Sant’Anna dal 30 maggio al 2 giugno.

Olga Stinga