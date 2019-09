Sorrento. Concerto per organo alla chiesa dei Servi di Maria

Nella chiesa dei Servi di Maria di via Sersale a Sorrento, sabato prossimo, 14 settembre 2019, alle ore 20:30, si terrà il concerto per organo del maestro Antonio Tomas del Pino Romero dal titolo “Canite tuba in Sion”.

Programma

Antonio de Cabezón (1510-1566)

1. Tiento de 5º tono

2. Pavana con su glosa

3. Kyries del 4º tono

Francisco Peraza (1564-1698)

4. Tiento de mano derecha

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

5. Ballo del granduca

Pablo Bruna (1611-1679)

6. Tiento de falsas de 2º tono

Giovanni Salvatore (1611-1688)

7. Canzon francese terza

Anónimo (s. XVII)

8. Joseph est bien mariè

Pablo Bruna (1611-1679)

9. Tiento sobre la Letanía de la Virgen

Antonio Soler (1729-1786)

10. Sonata 45

Antonio Tomas del Pino Romero si è licenziato in Teologia presso la Facoltà Teologica di Granada e si è diplomato in Viola e Organo al Conservatorio di Malaga. Si è diplomato come maestro di Canto Gregoriano al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra con una tesi su “L’influenza aquitana nei cantorali di Canto Piatto della Cattedrale di Malaga” ed ha più volte ottenuto borse di studio dalla Giunta dell’Andalusia per diversi progetti di ricerca musicale. Ha al suo attivo un vasto lavoro divulgativo ed editoriale. Ha pubblicato una serie di trascrizioni musicali sia per la Armellin Musica di Padova sia su Ars Hispana relative alla musica strumentale di Malaga nel XVIII sec. in relazione agli organi della Cattedrale.

È direttore del Coro della Cattedrale della città, presso la quale detiene anche l’incarico come secondo organista. Dirige anche la Cappella Musicale “Maestro Iribarren” da lui fondata nel 2006 con lo scopo di diffondere il ricco patrimonio musicale custodito nella Cattedrale di Malaga. Dal 2016 collabora con il maestro Marco Frisina, con il quale ha realizzato importanti eventi musicali in Andalusia, tra i quali la prima mondiale dell’Opera-Oratorio “Passio Christi”, che sarà rappresentato nell’aprile 2018 al Teatro Cervantes di Malaga in collaborazione con i Pueri Cantores della Reale Basilica de L’Escorial. Attualmente sta ultimando la sua tesi di dottorato al Pontificio Istututo di Musica Sacra in Roma sulle “Lamentazioni della Settimana Santa” di Juan Francés de Iribarren.