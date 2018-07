SORRENTO CLASSICA 2018

The International Summer Music Festival and Masterclass of Sorrento

Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica

Concerti e Conversazioni con gli Interpreti

“Sorrento incontra – La luce dei Luoghi”- Direttore artistico Mvula Sungani

XI Edizione

20 luglio – 6 agosto 2018, ore 21.15

Sorrento – Chiostro di S. Francesco

Direzione artistica: Paolo Scibilia

Conduce: Giuliana Gargiulo

Il meraviglioso scenario del Chiostro di S. Francesco schiude nuovamente le porte ai grandi eventi ed alla grande musica, con la XI edizione di “Sorrento Classica”, il festival e masterclass musicale internazionale estivo di Sorrento, firmato dalla direzione artistica del M° Paolo Scibilia. Conduce la giornalista, Giuliana Gargiulo.

L’iniziativa, ideata ed organizzata dalla S.C.S. Società dei Concerti, in coproduzione con AREALIVE e PDA artmedia, rientra nel programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento “Sorrento incontra – La luce dei Luoghi”, diretto da Mvula Sungani, promosso e sostenuto dal Comune di Sorrento – Ass.to Turismo ed Eventi, nella persona del Sindaco, Avv.to Giuseppe Cuomo. Patrocinano l’iniziativa il Comune di Sorrento, Regione Campania, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Sorrento Sant’Agnello, Fondazione Sorrento. Collaborano all’iniziativa esercizi, imprese ed aziende turistiche locali.

Dal 20 luglio al 6 agosto 2018, noti interpreti, personaggi e protagonisti della Grande Musica Classica (gran parte dei quali “made in Italy”, in esclusiva ed anteprima per il Sud – Italia) sfileranno in questa undicesima edizione, riconfermando l’alto taglio artistico, culturale ed internazionale del festival, firmato dalla sapiente e consueta direzione artistica del M° PAOLO SCIBILIA. Tra i nomi prestigiosi della kermesse spiccano Uto Ughi, Michele Campanella, Andrea Bacchetti, Giacomo Ronchini, Viktoriya Koshuba, Ilie Ionescu, Lucia Di Sapio, Giovanni Oliva e Massimo Fargnoli.

Tra gli interessanti ed accattivanti titoli didascalici di programmi, tematiche e retrospettive presenti in questa edizione, emergono: “Sorrento incontra – La luce dei Luoghi”, “Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica”, “Conversazioni con…”, “Note d’Europa”, “Tra Classicismo e Romanticismo”, “Tra Barocco tedesco e Romanticismo francese”, “Centocinquantesimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini”, “Tributo a Antonio Carlos Jobim”, “Andorinha”, “Stones & Flower”, “Quisquilie e Pinzillacchere” e “I Péchés de Vieillesse di Gioacchino Rossini”.

Tra le novità assolute di quest’anno, parallelamente ai concerti, le quattro retrospettive biografiche, dal titolo “Incontri con…..”, presiedute dagli interpreti stessi del festival: Uto Ughi (27 luglio, ore 20.30, Hotel Continental, sul suo libro “Quel Diavolo di un Trillo: Note della mia vita” – Ed. Einaudi. Conduce: Massimo Fargnoli – musicologo), Giacomo Ronchini (30 luglio, ore 18.00, Maison Tofani, sul suo album discografico, tributo ad Antonio Carlos Jobim, “Andorinha” e “Stones & Flower” – Ed.”Eco”), Michele Campanella (2 agosto, ore 18.00, Hotel Continental, sul suo libro “Quisquilie e Pinzillacchere Storia di un musicista napoletano raccontata ad un amico”- Edizioni Castelvecchi), Massimo Fargnoli (6 agosto, ore 18.30, Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento, sul libro “I Péchés de Vieillesse di Gioacchino Rossini” – Guida Editori, nel 150° anniversario della morte di G. Rossini”: 1868 – 2018).

Altra novità assoluta di questa XI edizione, la sezione “Sorrento Classica International Summer Music Masterclass”, articolati in Seminari di perfezionamento di Violoncello, Arpa, Pianoforte e Principi razionali della tecnica pianistica, tenuti dai noti maestri, di area campana, Ilie Ionescu (già primo violoncello del Teatro S.Carlo di Napoli), Lucia Di Sapio (titolare unica della Cattedra d’Arpa del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli), Rossella Palumbo e Paolo Scibilia (docenti di pianoforte, presso il Liceo Musicale Statale “Margherita di Savoia” di Napoli)

Sei i concerti serali al Chiostro di S.Francesco (ad eccezione di quello conclusivo del 6 agosto, presso la Chiesa di S. Francesco), tutti alle ore 21.15. Inaugura la rassegna concertistica, il 20 luglio, quasi in anteprima del festival, LA CLASSE DI VIOLONCELLO DEL MAESTRO ILIE IONESCU (già primo violoncello del Teatro S.Carlo di Napoli), composta da talenti pluripremiati in prestigiosi concorsi internazionali, nell’ambito della sezione “Sorrento Classica International Summer Music Masterclass”. Programma da definire. Ritorna, il 26 luglio, dopo 20 anni di assenza dalla scena sorrentina il celebre violinista UTO UGHI, (già direttore artistico dell’ “Estate Musicale Sorrentina” in Duo col pianista ANDREA BACCHETTI, uno dei massimi pianisti italiani dell’ultima generazione. In programma la loro ultima produzione discografica “Note d’Europa”: Viaggio in sette diverse nazioni, attraverso le musiche di Granados, Albeniz, Chopin, Tchaikovsky, Saint – Saens, Gounod, Mozart, Brahms (pubblicata da Sony Classica). Prosegue il 30 luglio il pianista GIACOMO RONCHINI, applauditissimo e attivissimo interprete – compositore in carriera internazionale, con un omaggio ad Antonio Carlos Jobim, attraverso una rilettura pianistica classica – esplorativa, in un nuovo stile Cross – Over, dei più famosi Songs di uno dei più importanti protagonisti della musica brasiliana ed inventore della Bossa Nova (in occasione del 90° anniversario della sua nascita e del 50° della Bossa Nova). Evento in anteprima ed esclusiva assoluta per il sud Italia, con presentazione del nuovo album discografico. Il 2 agosto, recital del celebre pianista di origine napoletana MICHELE CAMPANELLA, interprete lisztiano di fama internazionale ed ai massimi vertici della sua carriera, con il programma dal titolo “Tra Classicismo e Romanticismo: Liszt, Schubert”. Il 4 agosto, presso la Chiesa di S. Francesco, recital dell’organista VIKTORIYA KOSHUBA attivissima concertista e vincitrice di numerosi primi premi internazionali in Russia, Polonia, Francia e Italia, con il programma “Tra Barocco tedesco e Romanticismo francese: Bach, Muffat, Guilmant”. Conclude il festival, il 6 agosto, LA SCUOLA D’ ARPA DEL M° LUCIA DI SAPIO, didatta e concertista, titolare della Cattedra d’ Arpa del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli, nell’ambito di “Sorrento Classica International Summer Masterclass”, con programma da definire.

Il direttore artistico del festival, Paolo Scibilia, così commenta l’iniziativa: “Sorrento Classica” arricchisce il prestigioso programma artistico e culturale della Città e la inserisce, a pieno titolo, nei circuiti dei grandi festival internazionali. L’alta qualità artistica degli interpreti e dei programmi assicurano da anni il successo dell’ iniziativa. Le armoniose architetture del Chiostro di S. Francesco si fondono con quelle della grande musica e richiamano, numeroso, il pubblico competente ed appassionato. Perché se è vero che la bellezza ispira la musica è altrettanto vero che la musica aleggia da sempre nella Penisola Sorrentina”.

INFO

Inizio concerti: ore 21.15

Ingresso a pagamento, fino ad esaurimento posti a sedere

Ingresso libero solo 20 luglio, 4 e 6 agosto.

Biglietti: Unico € 20, 00. Solo 26 luglio: € 30, 00

Biglietteria all’ingresso del Chiostro di S. Francesco (Tel. 334.3117961)

Orario 10.00 – 13.00 / 18.30 – 21.30

Alberghi, agenzie turistiche e rivendite autorizzate.

Prevendita On – Line: Local Emotion – www.localemotions.com

“Conversazioni con…” sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il luogo dell’evento. Il voucher o titolo d’ingresso (ove previsto) al concerto dell’artista ospite dell’ devento, dà priorità sulla prenotazione.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il vicino teatro Tasso o luogo alternativo al chiuso.

Il programma potrebbe subire variazioni in caso di forza maggiore.

Info : Azienda Autonoma Turismo — Via Luigi De Maio, 35, Sorrento – Tel. (+39)0818074033 www.sorrentotourism.com – www.societaconcertisorrento.it – – Facebook: societa concerti sorrento

www.comune.sorrento.na.it

S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento

AREALIVE

PDA artmedia

Patrocinio

Comune di Sorrento – Ass.to Turismo ed Eventi

Azienda Soggiorno e Turismo Sorrento S. Agmello

Fondazione Sorrento

Regione Campania

SORRENTO CLASSICA

The International Summer Music Festival and Masterclass of Sorrento

Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica

Concerti e Conversazioni con gli Interpreti

“Sorrento incontra – La luce dei Luoghi”- Direttore artistico Mvula Sungani

XI Edizione

20 luglio – 6 agosto 2018, ore 21.15

Sorrento – Chiostro di S. Francesco

Direzione artistica: Paolo Scibilia

Conduce: Giuliana Gargiulo

Ve 20 luglio, ore 21.15

LA SCUOLA DI VIOLONCELLO DEL M° ILIE IONESCU

Già primo violoncello del Teatro S.Carlo di Napoli

Nell’ambito di “Sorrento Classica International Summer Music Masterclass”

Programma da definire

(Ingresso libero)

Gi 26 luglio, ore 21.15

UTO UGHI – violino

ANDREA BACCHETTI – pianoforte

“Note d’ Europa”: Viaggio tra più belle pagine del repertorio violinistico e sette nazioni europee, con i prezosi violini di Ughi “Stradivari” e “Guarneri del Gesù. Granados, Albeniz, Chopin, Tchaikovsky, Saint – Saens, Gounod, Mozart, Brahms…

Presentazione del Cd “Note d’ Europa”- Sony Classical

Ve 27 luglio, ore 20.30, Hotel “Continental” – Terrazza “Vittoria”

“Conversazioni con…Uto Ughi”,

Sul suo libro “Quel Diavolo di un Trillo: Note della mia vita” – Ed. Einaudi. Conduce: Massimo Fargnoli – musicologo

(Ingresso libero su prenotazione, presso Hotel Continental, Tel 081.8072608, ww.continentalsorrento.com)

Lu 30 luglio, ore 21.15

GIACOMO RONCHINI – pianoforte

Tributo ad Antonio Carlos Jobim. Trascrizioni pianistiche dei suoi più famosi Songs

Nel 90° anniversario della sua nascita e 50° della Bossa Nova

Evento in anteprima ed esclusiva assoluta per il Sud Italia.

Ore 18.00, Maison“Tofani”

“Conversazioni con… Giacomo Ronchini”

Sul suo album discografico, tributo a Antonio Carlos Jobim, “Andorinha” e “Stones & Flower” – Ed.”Eco”

(Ingresso libero su prenotazione, presso Maison Tofani, Tel 081.8784020 ,www.maisontofani.com)

Gi 2 agosto, ore 21.15

MICHELE CAMPANELLA – pianoforte

Tra Classicismo e Romanticismo: Liszt, Schubert

Ore 18.00, Hotel “Continental” – Terrazza “Vittoria”

“Conversazioni con…Michele Campanella e Giovanni Oliva”,

sul suo libro “Quisquilie e Pinzillacchere Storia di un musicista napoletano raccontata ad un amico”- Edizioni Castelvecchi

(Ingresso libero su prenotazione, presso Hotel Continental, Tel 081.8072608, www.continentalsorrento.com)

Sa 4 agosto, ore 21.15

LA SCUOLA D’ARPA DEL M° LUCIA DI SAPIO

Titolare della Cattedra d’Arpa del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli

Nell’ambito di “Sorrento Classica International Summer Music Masterclass”

Programma da definire

(Ingresso libero)

Lu 6 agosto, ore 21.15 – Chiesa di San Francesco

VIKTORIYA KOSHUBA – organo

Tra Barocco tedesco e Romanticismo francese: Bach, Muffat, Guilmant

(Ingresso libero)

Ore 18.30, Villa Fiorentino – “Fondazione Sorrento”

“Conversazione con Massimo Fargnoli”,

Sul libro “I Péchés de Vieillesse di Gioacchino Rossini” – Guida Editori

Nel 150° anniversario della morte di G. Rossini”: 1868 – 2018

(Ingresso libero su prenotazione presso “Fondazione Sorrento” Villa Fiorentino, Tel 081.8082284, www.fondazionesorrento.com)

“Sorrento Classica International Summer Music Festival and Masterclass”

accoglie i Seminari di Violoncello, Arpa, Pianoforte e Principi Razionali di Tecnica Pianistica, tenuti dai M-stri Ilie Ionescu, Lucia Di Sapio, Rossella Palumbo e Paolo Scibilia

INFO

Inizio concerti: ore 21.15

Ingresso a pagamento, fino ad esaurimento posti a sedere

Ingresso libero solo 20 luglio, 4 e 6 agosto.

Biglietti: Unico € 20, 00. Solo 26 luglio: € 30, 00

Biglietteria all’ingresso del Chiostro di S. Francesco (Tel. 334.3117961)

Orario 10.00 – 13.00 / 18.30 – 21.30

Alberghi, agenzie turistiche e rivendite autorizzate.

Prevendita On – Line: Local Emotion – www.localemotions.com

“Conversazioni con…” sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il luogo dell’evento. Il voucher o titolo d’ingresso (ove previsto) al concerto dell’artista ospite dell’ evento, dà priorità sulla prenotazione.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il vicino teatro Tasso o luogo alternativo al chiuso.

Il programma potrebbe subire variazioni in caso di forza maggiore.

Info : Azienda Autonoma Turismo — Via Luigi De Maio, 35, Sorrento – Tel. (+39)0818074033 www.sorrentotourism.com – www.societaconcertisorrento.it – – Facebook: societa concerti sorrento

www.comune.sorrento.na.it

INFO

Concerts start at h. 9.15 p.m.

Admission fee, subject to seats availability.

Free admission only july 20, august 4 and 6, .

Tickets fares: Unique € 20, 00 / Only july 26: € 30, 00

Ticket box on the door of S. Francesco Cloister. (Tel. 334.3117961)

Hours. 10.00 a.m. – 01.00 p.m. / 06.30 p.m. – 9.30 p.m.

Hotel receptions, tourist agencies and authorized outlets

Presale On – Line: Local Emotion – www.localemotions.com

“Conversazioni con…” (Conversations with ..): free admission with reservations required at the event venue. The voucher or ticket (when provided) of the guest artist of the event, gives priority of booking.

In case of bad weather concerts will be held in the near Teatro Tasso or other covered place.

Program may be subject to slight variation

Info : Official Tourist Board – Via Luigi De Maio, 35, Sorrento – Tel. (+39)0818074033 www.sorrentotourism.com – www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti sorrento – www.comune.sorrento.na.it

Titolo evento

SORRENTO CLASSICA

Sottotitolo evento

The International Summer Music Festival and Masterclass of Sorrento

Tematiche:

Personaggi, interpreti e protagonisti della Grande Musica Classica

Concerti e Conversazioni con gli Interpreti

Seminari di perfezionamento musicale

Ideazione e Produzione

S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento

Coproduzionei

AREALIVE

PDA artmedia

Ambito:

Programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento

“Sorrento incontra – La luce dei Luoghi” – Direttore artistico Mvula Sungani

Direzione artistica

Paolo Scibilia

Conduzione

Giuliana Gargiulo

Patrocinio

Comune di Sorrento – Ass.to Turismo ed Eventi

Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Azienda Soggiorno e Turismo Sorrento S. Agmello

Fondazione Sorrento

Patners:

Grand Hotel Continental

Grand Hotel Vittoria

Grand Hotel Flora

Grand Hotel La Favoria

Hotel Caravel

Maison Tofani

Foreigner’s Club – Ristorante

L’Abate – Ristorante

Zì ‘Ntonio -Ristorante

Sorrento Train Tour

Surrentum – Periodico di informazione turistica

Ordine Francescano Secolare e Frati Minori di Sorrento

S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento

Address: Viale dei Pini, 32/c – 80065 Sant’Agnello (Sorrento) Na – Italia

Cf: 92030680620

P.Iva: 08632571215

Tel.fax +39.8772419

Mobil +39.338.7408935

Email: paolsci@libero.it

www.societaconcertisorrento.it

Facebook: societa concerti sorrento