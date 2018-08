Sorrento. Ciclo di trekking finalizzato alla riscoperta di percorsi naturalistici del nostro territorio

Un ciclo di passeggiate naturalistiche all’insegna dalle riscoperta delle bellezze del territorio ed al benessere. L’iniziativa è dell’assessorato alle politiche giovanili del comune di Sorrento in collaborazione con la pro loco Sorrento, Toonado e Forum dei giovani. La prima passeggiata è prevista per il 26 agosto ore 16:00 da Santa Maria del Castello (Vico Equense) a Capo muro (Agerola). A seguire il 16 settembre dalle ore 9:30 passeggiata lungo il percorso Sentiero delle sirene – Torca Pizzitiello – Marecoccola – Pineta. Il 7 ottobre dalle ore 10:00 si terrà invece la passeggiata Faito in faggetta con fioritura di ciclamini e primi colori dell’autunno. “Questo ciclo di passeggiate ha l’obbiettivo di far conoscere ai nostri concittadini angoli del nostro territorio di grande pregio dal punto di vista naturalistico, nel contempo promuovendo la cultura del benessere e dell’aggregazione” cosi commenta l’assessore alle politiche giovanili Massimo Coppola. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del forum dei giovani Antonino Apreda: “Siamo felici di poter dare il nostro contributo per questo ciclo di escursioni, confidiamo in un ampio coinvolgimento all’insegna dei valori dello stare insieme e della riscoperta del nostro territorio”.