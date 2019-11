Sorrento, il Centro Polifunzionale ospita un convegno sulle malattie neurodegenerative

In questo pomeriggio di sabato 9 novembre 2019, alle ore 17, presso il Centro Polifunzionale della terza età “Luigi Fattorusso” di via degli Aranci a Sorrento, le psicologhe Sharon Iaccarino – esperta in psicologia dell’invecchiamento – e Pasqualina Ferola terranno un incontro dal titolo “Invecchiamento sano e patologico”, evento dedicato alla prevenzione e riabilitazione delle malattie neurodegenerative.

Nello specifico le professioniste esamineranno i temi delle demenze e dei deficit cognitivi come l’Alzheimer. Il seminario – rivolto tanto ai pazienti quanto ai loro familiari – è finalizzato ad informare i partecipanti in merito a queste patologie e vuole essere un punto di partenza per fornire gli strumenti necessari per affrontarle.

Tramite un’impronta interattiva, la giornata sarà un’importante occasione per scambiare riflessioni ed esperienze su tali disturbi e su quanto realmente si conoscano. Ancora adesso, difatti, per molti rappresentano un tabù. L’ obiettivo è rompere il silenzio, la solitudine e l’isolamento che spesso circondano i malati e le loro famiglie, tramite l’illustrazione dei servizi e delle attività di supporto esistenti.

Al termine dei lavori è previsto un rinfresco per ringraziare gli intervenuti. Gli incontri continueranno nelle giornate di sabato 11 e 18 gennaio 2020, alle ore 17, presso il centro anziani “Luigi Fattorusso” sempre grazie all’interessamento del presidente Luigi Landolfi e con il contributo organizzativo di Carla Agrillo.