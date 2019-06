Sorrento. Arrivano le panchine in plastica riciclata realizzate con stampa 3D. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente di domani, mercoledì 5 giugno, a partire dalle ore 10, piazza Angelina Lauro, riaperta da alcuni giorni dopo il recente restyling, ospiterà un grande evento dedicato allo sviluppo e alla creazione di arredo urbano ecosostenibile. Per l’occasione, come dispone un’ordinanza del comandante della polizia municipale Antonio Marcia, l’intera area di piazza Lauro sarà interdetta alle auto dalle 9 alle 20, con divieto di sosta e rimozione forzata.

L’iniziativa in programma domani, nata da una collaborazione con l’associazione degli ex allievi del liceo “Gaetano Salvemini”, è promossa dal Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde e vedrà il coinvolgimento degli studenti delle scuole della penisola sorrentina.

Nel corso della giornata i tecnici della start-up milanese Caracol, specializzata nell’ambito dell’applicazione della robotica e della stampa 3D e che vede tra i fondatori il designer sorrentino Giovanni Avallone, realizzeranno alla presenza del pubblico, elementi di arredo urbano, utilizzando materiali di natura termoplastica provenienti da rifiuti comuni come bicchieri e bottiglie di plastica, al cento per cento riciclati e riciclabili.

“I prodotti fabbricati nel corso dell’iniziativa, in particolare panchine, saranno donate alla Città di Sorrento e installate permanentemente sul territorio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente, Rachele Palomba -. L’obiettivo è quello di proporre e mettere in mostra una nuova forma di produzione altamente innovativa, ecostenibile, socialmente utile e con importanti caratteristiche estetico-funzionali”.

Per Filippo Attanasio, presidente dell’associazione degli ex allievi del Salvemini, il liceo sorrentino del quale il prossimo anno ricorreranno i 50 anni della fondazione “l’associazione non nasce per rimanere tra le mura della scuola. È fondamentale che si realizzi un meccanismo virtuoso di cittadinanza attiva che possa trovare nell’associazione un canale per promuovere iniziative a sostegno e in favore della cittadinanza tutta, con l’obiettivo di sensibilizzare gli abitanti della penisola sul tema ambientale”.