Sorrento, arriva l’arcobaleno del Gay pride

Anche a Sorrento, come avvenuto di recente a Napoli, sono pronti a tingere le strade con il loro color arcobaleno, simbolo di pace ma soprattutto di uguaglianza. Il prossimo 14 Settembre infatti si terrà il corteo ormai celebre in tutto il mondo, organizzato da Pride Vesuvio Rainbow eLgbt Buonvento, che collaboreranno con il Comune di Sorrento. A sostegno di questa lotta all’uguaglianza, anche il Comune di Meta tramite l’evento LibriAmo, durante il quale si parlerà del libro di Alessandro Cozzolino:”Volevo solo essere felice“, in cui affronta la delicata questione dell’omosessualità che tanto lo ha colpito, portando numerose testimonianze anche di se stesso. Tale evento si terrà il 13 Settembre nella sala adibita a biblioteca gastronomica “Angie Cafiero“, con la partecipazione musicale del gruppo Sbarbagianni Genuflessi.