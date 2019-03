Sorrento arriva Furbinentreffen, “il motoraduno per motociclisti gaudenti”

SORRENTO. La Penisola Sorrentina e Amalfitana invasa da motociclisti provenienti da tutta Italia ed anche da molti Paesi europei si ritrovano lungo le strade della penisola sorrentina per quello che è ormai diventato un appuntamento tradizionale per gli amanti delle due ruote. Da domani a domenica, infatti, Sorrento e dintorni ospitano la ventesima edizione del Furbinentreffen, “il motoraduno per motociclisti gaudenti”, come recita lo slogan dell’evento.

Il programma stilato dagli organizzatori prevede dalle 14 di domani, venerdì 8 marzo, l’accoglienza dei primi partecipanti presso il Grand Hotel Flora, la base in pieno centro a Sorrento. Per quanti raggiungeranno la costiera già dal pomeriggio del primo giorno di raduno, dopo la sistemazione in albergo, ci sarà la cena presso il ristorante interno alla struttura ricettiva con menù che include specialità “di mare” abbinate ai migliori vini locali.

Sabato, a partire dalle 9, accoglienza del resto dei partecipanti presso il Grand Hotel Flora e poi partenza per il “Rally degli Dei”, itinerario con road-book in una sorta di caccia al tesoro in moto lungo le strade della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Un percorso enogastronomico e culturale attraverso gli angoli più belli e suggestivi di questa splendida terra, alla scoperta delle sue perle storiche ed artistiche, con assaggi di indimenticabili tipicità.

Al rientro, alle ore 19, i centauri ceneranno di nuovo presso il Grand Hotel Flora, con menù a base di specialità “di mare” abbinate ai migliori vini locali. A seguire spettacolo folcloristico offerto dall’amministrazione comunale della città di Sorrento.

Si chiude domenica. Dalle 10 alle 13 gli appassionati potranno ammirare le moto esposte in piazza Andrea Veniero dove è in programma anche il Memorial Piercarlo Tortora. A seguire la “Grande festa finale” con “Brunch Sorrentino” nel cielo del Golfo. Poi tutti a casa in attesa del Furbinentreffen 2020.